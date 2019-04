Phänomen Cologna: Keine Spiele ohne Gold über 15 Kilometer

Drei Olympia-Teilnahmen - dreimal Gold über 15 Kilometer: Dario Cologna ist ein Phänomen und ein Mann für die besonderen Rekorde.

Sein Erfolg in Pyeongchang geht in die Geschichte ein. Noch nie hat ein Langläufer dreimal hintereinander die gleiche Strecke gewonnen. Dem Schweizer war es dabei egal, ob der Wettbewerb in der klassischen Technik wie 2014 oder im freien Stil wie 2010 und 2018 ausgeschrieben war. Seine Ausgeglichenheit in beiden Stilarten bewies er ohnehin schon in Sotschi, als er auch den Skiathlon gewann, bei dem beide Laufarten zu beherrschen sind.

Es mache ihn stolz, solch ein Ergebnis geschafft zu haben, sagte der 31-Jährige. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr machte er mit einem Rekord auf sich aufmerksam. Im Januar gewann er als erster Läufer zum vierten Mal die Tour de Ski und untermauerte bereits da, dass er der derzeit kompletteste Langläufer ist.

Der Graubündener ist ein Stehaufmännchen. Wann immer er in einem Tief steckte, er fand stets heraus. So auch vor dieser Saison. Obwohl es in den vergangenen beiden Jahren zahlreiche Rückschläge gab, arbeitete er akribisch auf den vierten Olympiasieg hin. Mit einer vorbeugenden Cortison-Behandlung bekam er sein Asthma in den Griff. Wadenproblemen begegnete er mit einer Umstellung der Lauftechnik.

Ohne Chance auf einen Platz unter den besten Zehn blieben die deutschen Langläufer. Lucas Bögl lag in den Zwischenzeiten teilweise auf Kurs und schaffte am Ende einen ordentlichen 15. Rang. Die weiteren deutschen Starter Andreas Katz und Sebastian Eisenlauer hatten jenseits der Top 20 mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Das Langlauf-Team hofft nun bei den beiden Staffeln am Samstag und Sonntag auf eine Überraschungsmedaille.

