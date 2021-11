PG-Wildlinge sind voller Tatendrang

Bunt bemalte Holzschilder, Pflanzzäune, Hochbeete und mehr – all das gibt es inzwischen auf dem Gelände des Biberacher Pestalozzi-Gymnasiums (PG) zu entdecken. Hier waren und sind die PG-Wildlinge am Werk, eine neue Arbeitsgemeinschaft von Schülerinnen und Schülern der Klassen fünf und sechs, die es sich zum Ziel gemacht hat, die Vielfalt der heimischen Insekten auf dem Schulgelände zu fördern. Durch das Anlegen von Nahrungsquellen sowie Nist- und Überwinterungshilfen sollen hierbei vor allem Wildbienen und Schmetterlingsarten ein renaturiertes Mikrohabitat in der Stadt finden.

Dazu haben die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Wochen bereits ein Sandbeet für bodennistende Insekten wie die Efeu-Seidenbiene angelegt, ausgewählte Frühlingsblüher als Nektar- und Futterquelle auf verschiedenen Flächen in den Boden eingebracht und kleinere Laub- sowie Totholzbereiche geschaffen, die als Unterschlupf dienen sollen.

Neben der praktischen Arbeit kam aber auch die Theorie nicht zu kurz: Bei einem Besuch der Ausstellung „Bienen & Co.“ im Museum Biberach konnten die Wildlinge während einer Führung mit Museumspädagogin Lisa Lütjens-Kresse neue Erkenntnisse bezüglich der Insektenvielfalt und der gegenseitigen Abhängigkeit von Pflanzen und Insekten gewinnen sowie bereits vorhandenes Wissen vertiefen. Auch die Problematik des Artensterbens und praktische Maßnahmen zur Förderung der heimischen Insektenwelt wurden hierbei aufgegriffen. Aus der Bildungspartnerschaft mit dem Museum Biberach heraus entstand zudem die großartige Möglichkeit, fünf der Hochbeete, die Teil der inzwischen ausgelaufenen Ausstellung waren, zu übernehmen. Diese konnten zur großen Freude der Wildlinge bereits auf dem Schulgelände entgegengenommen werden und sollen ab dem Frühjahr zugleich als „Wildlings-Forschungslabor“ und Insekten-Nahrungsquelle dienen.

Bis dahin wird in den nun bevorstehenden, kälteren Wintermonaten vor allem im Schulhaus weiter getüftelt und wissenschaftliches Hintergrundwissen angeeignet, sodass im Frühjahr alles startklar ist, wenn die Natur aus ihrer Winterruhe erwacht. So ist beispielsweise aktuell die „Dreamteam-Challenge“ in vollem Gange: Für circa 50 einheimische Schmetterlinge werden die zugehörigen Futterpflanzen für deren Raupen- und Erwachsenenstadium gesucht. Auf dieser Basis wird in den kommenden Wochen ein Pflanzplan für das Schulgelände erstellt, um im Frühjahr die geeigneten Brut- und Nahrungspflanzen bereitzustellen.

Aktuell nehmen die Wildlinge am Förderwettbewerb „SpardaImpuls“ teil. Die öffentliche Abstimmung läuft nur noch bis Donnerstag, 2. Dezember, um 16 Uhr. Wenn Interessierte die Wildlinge hierbei unterstützen wollen, ist dies über die Homepage des Pestalozzi-Gymnasiums unter www.pg-biberach.de möglich. Auf der Startseite gelangen Sie unter der Rubrik „Kurz notiert“ per Direktlink zur Abstimmung.