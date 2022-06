Pfullendorf macht beim Stadtradeln mit

Pfullendorf (sz) - Drei Wochen lang sind Pfullendorfer Bürger aufgerufen, in die Pedazu treten und Kilometer zu sammeln. Die Stadt beteiligt sich an der Aktion „Stadtradeln“. Los geht es am Montag, 20. Juni. Teilnehmen kann jeder, der entweder in Pfullendorf lebt, arbeitet, zur Schule geht oder einem örtlichen Verein angehört. Die Anmeldung erfolgt über www.stadtradeln.de . Hierbei hat man die Möglichkeit einem bestehenden Team beizutreten, sein eigenes Team zu gründen oder Kilometer für das „offene Team“ zu sammeln. Zur Erfassung der Kilometer gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die schnellste Variante ist die live Aufzeichnung der Tour über die StadtradelApp. Die Kilometer können allerdings nach der Fahrt auch manuell in die App eingetragen werden. Zudem besteht die Möglichkeit einen Papier-Erfassungsbogen im Bürgerbüro abzuholen oder auf der Homepage der Stadt Pfullendorf herunterzuladen und diesen wöchentlich auszufüllen und abzugeben. Auch Bürgermeister Thomas Kugler (im Bild) wirbt für die Teilnahme. Foto: Stadt