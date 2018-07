Pflicht und Kür passen

Die Voltigierer aus Krumbach haben sich im Gruppenwettbewerb durchgesetzt und die PSK-Meisterschaft Oberschwaben gewonnen. Das ist der Lohn für eine beinharte Vorbereitung.

Die Basis-Mannschaft, bestehend aus sieben Voltigiererinnen im Alter von fünf bis 13 Jahren startete im Schritt-Wettbewerb auf Lacoste. Sie wurden mit Platz vier belohnt. Stolz waren nicht nur Kinder und Eltern, auch die Trainerinnen Selina Schröder, Astrid Bocksch und Anna-Lena Schuler waren mehr als zufrieden. Im großen Starterfeld von 14 Gruppen, zeigten die Mädchen tolle Leistungen. Wohl angemerkt, dass der Großteil des Teams erst vor wenigen Monaten mit dem Pferdesport in Berührung kam. Nachmittags wurde dann die PSK-Meisterschaft ausgetragen. Krumbachs zweite Mannschaft ging hier im Galopp-Schritt-Wettbewerb auf dem Pferd Lacoste mit Astrid Bocksch an der Longe an den Start. Die Mannschaft zeigte die Pflicht im Galopp und eine Kür im Schritt.

Schnell wurde klar, dass sich die Mühen der vergangenen Wochen bezahlt gemacht haben. Die Mannschaft gab alles und turnte eine gelunge Pflicht sowie eine schön ausgeführte und sichere Kür.

Anschließend zeigten Mia Schien und Hannah Schmid ihr Einzel-Programm. Geturnt wurde wie beim Gruppenwettbewerb die Pflicht im Galopp und die Kür im Schritt. Auch diese Prüfung zählte zur PSK Wertung. Bei der anschließenden Siegerehrung war die Freude riesig. Im Gruppenwettbewerb erreichte Krumbach nicht nur einen sensationellen ersten Platz, die Mannschaft gewann zudem die PSK-Meisterschaft Oberschwaben. Hannah Schmid erreichte im Einzel Platz sechs und Mia Schien wurde mit der Silberschleife und Platz zwei der PSK-Meisterschaft belohnt.