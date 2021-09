Pflegende Angehörige stärken

Tettnang (sz) - Karin Winkler und Melanie Haugg sprechen am Freitag, 1. Oktober, in Tettnang darüber, wie man Menschen mit Demenz im letzten Lebensabschnitt begleitet. Der Titel lautet: „…am Ende meiner Tage – bin ich nicht allein!“

Demenz ist eine Erkrankung, von der viele Menschen im Alter betroffen sind. Die Herausforderung im Zusammenleben und der Pflege ist vor allem für Angehörige sehr groß. Gerade auch, wenn es auf das Lebensende zugeht, wird die Kommunikation immer anspruchsvoller. Es ist wichtig, bestimmte Vorbereitungen zu treffen und sich auf die spezifische Situation demenzkrankranker Menschen in den letzten Lebenstagen einzustellen.

Dieser Vortrag in der Reihe der Veranstaltungen im Bodenseekreis zum Weltalzheimertag richtet sich insbesondere an Menschen, die demenzkranke Angehörige zu Hause pflegen. Der Pflegestützpunkt Bodenseekreis und der Hospizverein Tettnang zeigen die besondere Situation demenzkranker Menschen auf, gehen darauf ein, wie eine einfühlsame Begleitung in der letzten Lebensphase möglich ist und welche Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Die Veranstaltung findet am Freitag von 15 bis 16.30 im Martin-Luther-Gemeindehaus, Martin-Luther-Straße 7, in Tettnang statt. Eine Anmeldung ist beim Hospizverein erforderlich unter: 0160 / 648 19 99 oder karin.winkler@hospizverein-tettnang.de. Im Martin-Luther-Gemeindehaus gilt die 3G-Regel.