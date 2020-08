Pflegeheim St. Wunibald gibt es seit zehn Jahren

Scheer (sz) - Mit einem Plakat mit der Aufschrift „Hurra, wir sind zehn Jahre da“, das sie aus dem Fenster in Richtung Ortsdurchfahrt gehangen haben, haben Mitarbeiter und Bewohner des Hauses St. Wunibald am Montag auf das zehnjährige Bestehen der Einrichtung hingewiesen.

Am 3. August 2010 nahm das Team des Pflegeheims seine Arbeit im neuen Haus auf. Einige Mitarbeiter können sich noch genau an den Tag des Einzugs erinnern. „Was haben wir da geschafft: Die ganze Straße wurde damals abgesperrt um alles Stück für Stück vom alten Haus St.Wunibald ins neue umziehen zu können“, sagt eine von ihnen. Heute wohnen 30 Menschen in der Einrichtung und werden von 31 Mitarbeitern sowie Ehrenamtlichen umsorgt. Auf einer kleinen Fotowand können Bewohner und Besucher nun Bilder aus den Archiven der Stadt und der Stiftung Liebenau vom Bau und Umzug des Hauses betrachten.