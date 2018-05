Pfingstvesper in der Ellwanger Spitalkapelle

Am heutigen Samstag, 19. Mai, um 19 Uhr findet in der Spitalkapelle im Rathaus ein feierliches Abendgebet statt. Bei der sogenannten „Ersten Vesper“ von Pfingsten geht es um die Gaben des Heiligen Geistes, zu denen die Tradition Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis und Gottesfurcht zählt. Wie können diese Gaben den Alltag und das menschliche Miteinander prägen? Wie kann der Geist Christen zum Zeugnis bewegen? Wo ist der Geist in der heutigen Zeit zu spüren? Diesen Fragen wird mit Bibelstellen, meditativen Gesängen und alltagsnahen Impulsen nachgegangen. Das Pfingstfest schließt als 50. Tag die Osterzeit ab und öffnet zugleich das Tor in den Alltag, der vom Geist geprägt sein soll. Der Heilige Geist wird nach kirchlicher Tradition „Vater der Armen“ genannt. Kranken und Notleidenden ist aus der Kraft des Geistes Trost und Heilung verheißen. So wurden viele Spitalkapellen dem Heiligen Geist geweiht, so auch in Ellwangen. Veranstalter ist die „action spurensuche“, die auf den Spuren Philipp Jeningens alle Interessierten der Region regelmäßig zu ignatianisch geprägten Veranstaltungen einlädt.

