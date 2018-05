Pfingstturnier in Schwendi: Lea-Sophia Gut dominiert am Sonntag

Das Wetter hat es am Pfingstwochenende nicht immer gut mit dem Reit- und Fahrverein Schwendi gemeint. Beim großen Springturnier wechselte vor allem am Samstag Sonnenschein mit Regen.

Zum Auftakt am Samstag waren die äußeren Bedingungen für Pferde und Reiter ausgezeichnet. Besonders gut nutzen konnte dies Tatjana Bauer vom Reit- und Fahrverein (RFV) Schwendi: Sie platzierte zunächst ihr Nachwuchspferd „Le Babason“ in einer Springpferdeprüfung der Klasse A** auf Rang zwei, hinter Marc Maier und „Nescar“ vom RFV Riedlingen. Mit ihrem schon erfahrenen Pferd „Contino“ sicherte sich Tatjana Bauer anschließend Rang drei in einer Springprüfung Klasse L und Rang sechs in einer Punktespringprüfung Klasse M.

Der Höhepunkt am Samstagabend, eine Mannschaftsspringprüfung der Klasse A**, fiel buchstäblich ins Wasser. Vier Mannschaften trotzten dem Wetter und brachten ihre Pferde unter starken Regenfällen heil ins Ziel. Gewonnen hat diese Prüfung die Mannschaft Moosbeuren 2 (Daniel Fiederer, Hans-Peter Rittelmann, Lara Kutz, Simone Frankenhauser); dieses Team hatte auch den lautesten Fanclub dabei und nahm die 30 Liter Bier mit nach Hause. Platz zwei ging an das Team „Kunterbunt“ (Nicole Blessing, Kerstin Henkelmann, Theresa Kämp) vor den Teams Oberschwaben (Christina Egelhofer, Theresa Kämpf, Amelie Nieß, alle vom Reitverein Mietingen) und Moosbeuren 1 (Simone Frankenhauser, Christian Rittelmann, Lara Geiselmann).

Nachdem es am Samstagabend sehr viel geregnet hatte, handelte die Turnierleitung schnell und verlegte die Prüfungen am Sonntag kurzerhand in die Halle, was vor allem aufgrund der zahlreichen Helfer so spontan und reibungslos möglich war. Die Reiter nahmen dies sehr gut an, was an den gleichmäßigen Starterfeldern zu sehen war.

Auch die Zuschauer ließen sich davon nicht abhalten, und so waren die Publikumsränge am Sonntagmittag gut gefüllt. Hier konnten zunächst die Kleinsten vom RFV Schwendi im Springreiterwettbewerb glänzen. Beim Sieg von Helena Bendel und Joy Jumping von der RG Baindt sicherten sich Tabea König auf „Max“ und Nina Hafner auf „Hafi“ Platz fünf. Im Anschluss zeigten die Voltigierer ihr Können und wurden dafür mit viel Applaus und kleinen Pokalen belohnt.

Höhepunkt am Sonntag war eine Punktespringprüfung Klasse S* mit Joker. Hier dominierte die 15-jährige Lea-Sophia Gut, amtierende deutsche Meisterin der Ponyreiter vom Reitverein Sulmingen. Sie brachte ihre drei Pferde mit beeindruckender Sicherheit durch den doch sehr anspruchsvollen Parcours. Mit „Quiet Passion“ und „Condor“ blieb sie fehlerfrei und sicherte sich die Plätze eins und drei. An zweiter Stelle platzierte sich Ramona Kunze mit „Wakita“ vom RC Langenau vor Edwin Schmuck, mehrmaliger bayrischer Meister vom RSZ Illertissen, auf „Fitzgeraldos“. Samantha Laack vom Reit- und Fahrverein Laupheim wurde mit „Royal Zazou“ Sechste, gefolgt von Lea-Sophia Gut mit ihrem dritten Pferd „Cosmea“.

Nachdem es am Sonntag wenig geregnet hatte und die Wettervorhersage für den Montag günstig war, wurde am Sonntagabend das komplette Turnier zurück auf den Springplatz verlegt, um den Reitern und Zuschauern am Montag wieder das einmalige Panorama des Schochengrabens zu bieten.

Das letzte Springen des Turniers, eine Springprüfung der Klasse S* mit Stechen um den Bruno-Schlager-Gedächtnispreis, hat am Montagnachmittag Samantha Laack (RFV Laupheim) auf „Colleen Dream of Starshine“ gewonnen, fehlerfrei und mit der schnellsten Zeit.