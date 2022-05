Pfingsttreffen in Gruorn

„Endlich wieder ein Pfingsten, wie es für mich sein muss.“ So freute sich eine Gruornerin, als sie die Einladung zum Pfingsttreffen in Händen hielt. Nachdem das Heimattreffen coronabedingt zweimal ausfiel, treffen sich die Gruorner und deren Freunde Pfingstsonntag in ihrer alten Heimat.

Der Münsinger Truppenübungsplatz war nach der Meinung der Militärs zu klein. Deshalb mussten in den Jahren 1937 bis 1939 die Einwohner ihr Albdorf verlassen und sich eine neue Heimat suchen. Die Gemarkung wurde dem militärischen Übungsgebiet zugeschlagen. Obwohl sie in alle Winde zerstreut wurden, blieb ihr Zusammenhalt so stark, dass sie sich seit 1948 immer an Pfingsten in der alten Heimat trafen. Als durch den Übungsbetrieb immer deutlicher wurde, dass das Dorf nicht zu retten war, gründeten sie 1968 das Komitee zur Erhaltung der Kirche in Gruorn. Sie wollten wenigstens die stark in Mitleidenschaft gezogene Stephanuskirche als Erinnerungsort wieder aufbauen. Seither sorgt sich das Komitee um die Erhaltung der Kirche als Erinnerungs- und Gedenkstätte.

Am Pfingstsonntag beginnt das Pfingsttreffen um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Die Liturgie gestaltet Pfarrer Siegfried Fischer, die Predigt hält Dekan Hermann Friedl vom katholischen Dekanat Reutlingen-Zwiefalten. Eine Abordnung der Stadtkapelle Münsingen begleitet den Gottesdienst. Um 13 Uhr gibt es eine Kirchen- und Geschichtsführung. Auch das Museum im Schulhaus ist geöffnet. Ab 14.30 Uhr stejem in der Nachmittagsveranstaltung aktuelle Themen von Gruorn im Mittelpunkt.

Die Zufahrt nach Gruorn ist ab der Schranke Trailfinger Säge, Münsingen Trailfingen, möglich. Die Hinweise zum Begehen des ehemaligen Truppenübungsplatzes und die Verkehrsbestimmungen sind zu beachten.