Pfingstsamstag beginnt die Saison am Beurener Badsee

Das Naturbad am Badsee öffnet am Pfingstsamstag, 19. Mai, seine Pforten für die Saison 2018.

Die Bademeister Erhard Pferdt und Guido Graf haben zusammen mit den Bauhofmitarbeitern Rudolf Dilger und Leo Schwenk in den vergangenen Wochen die Badeanstalt wieder auf Vordermann gebracht, sodass alles nach der Winterpause für die Gäste bereit steht, teilt die Orstverwaltung Beuren mit. Es wurde geputzt und geschrubbt, zudem sind die Bäume von Totholz befreit, Blumen gepflanzt und der Rasen gemäht worden. Die Boote wurden zu Wasser gebracht, die Bojen gesetzt und die Flöße wieder an Ort und Stelle gezogen. Für kleine Badegäste sind die Spielgeräte aufgebaut.

Neue Internetseite mit Wassertemperaturen

Die Ortsverwaltung freut sich auch darüber, dass der Kiosk weiter in gewohnter Weise von Markus Waibel betrieben wird. Bei ihm können sich Badegäste mit Getränken, kleinen Speisen und Süßigkeiten versorgen oder auf der Terrasse bei einem Kaffee verweilen, mit Waren der Metzgerei Buchmann, Früchte Jork und von der Brauerei Stolz bietet Waibel regionale Produkte an.

Neu in dieser Saison ist die Internetseite für das Naturbad am Badsee, die Sponsoren ermöglicht haben. Auf ihr können sich Interessierte unter anderem informieren, ob das Bad geöffnet hat und welche Wassertemperaturen der See aufweist. Foto: Ortsverwaltung Beuren