Pfingstritt und -fahrt in Eberhardzell

Der Reit- und Fahrverein Eberhardzell lädt für Pfingstmontag, 21. Mai, alle interessierten Reiter und Fahrer zu seinem 17. Pfingstritt ein.

Start ist von 9 bis 11 Uhr in Zweiergruppen bei der Reithalle am Amselbach in Eberhardzell/Krummen. Das Startgeld beträgt für Reiter 18 Euro und für Fahrer 28 Euro. Darin sind Vesper und Essen enthalten.

Die markierte Strecke ist circa 15 Kilometer lang. Die Siegerehrung findet gegen 16 Uhr statt. Das Tragen einer splittersicheren Reitkappe ist Pflicht.

Die Reitanlage ist bewirtet, es gibt Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.