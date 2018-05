Pfingsten: Veränderung und Bewegung ist angesagt

Ein Gewitter ist im Anzug. Der Wind meldet sich schon. Schnell werden Decken, Stühle, Wäsche und anderes in Sicherheit gebracht. Alles, was der aufkommende Wind davontragen könnte, wird beschwert oder weggeräumt.

So ein Wind ist wie ein Brausen, manchmal sogar wie ein Sturm. Nichts ist mehr wie vorher. Es bleibt meistens kein ruhiges Sitzenbleiben und Zuschauen bei dem, was so geschieht. So ein Wind kann anstrengend sein.

Er fordert den Menschen auf, das Gewohnte zu verlassen und in Bewegung zu kommen. Veränderung und Bewegung ist nun angesagt. Die Gemütlichkeit aber zu verlassen, ist anstrengend. Der Mensch ist aufgefordert, etwas zu unternehmen. Pfingsten ist ein Fest derartiger Bewegung. Veränderung ist gefordert. Die Veränderung hat schon lange begonnen. Schleichend und nicht ganz so offensichtlich. Die Kraft und der Mut, der von dem Menschen Jesus ausging, genannt „Heiliger Geist“, ist nun deutlich spürbar. Die Freunde Jesu können sich nicht mehr einfach nur zurückziehen. Sie sind nun gezwungen, selbst tätig zu werden.

Aber bevor diese Eigeninitiative geschieht, werden Jesu Freunde und Freundinnen mit der Kraft Jesu Christi, der Kraft Gottes erfüllt. Wie bei einem Schwerverletzten Luft, neuer Atem durch die Nase in den Körper eingehaucht wird, so werden die mutlosen Menschen mit Gottes Lebensatem erfüllt. Nicht umsonst bedeutet das schwierige Wort „Heiliger Geist“ im Hebräischen Hauch. Kraft, Mut, Stärke, neuer Lebensatem wurde den Menschen damals und wird auch den heutigen Menschen eingehaucht.

Gestärkt mit dem Lebensatem Gottes können sie die Herausforderungen des heutigen Lebens annehmen. Das sind die Veränderungen des eigenen Lebens und die des anderen Menschen. So gestärkt kann der Mensch seinem ganz persönlichen Lebensgewitter standhalten und in Bewegung kommen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein frohes Pfingstfest.