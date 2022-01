Pferdeprämierung läuft erneut digital: Zeigt her Eure Pferde...

Man hat sich ja allmählich mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass der Kalte Markt auch in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Doch die Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten und die Stadt Ellwangen werden es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, rund um den Kalten Markt zu berichten – so, als wäre er doch da. Und so wird auch die Pferdeprämierung in diesem Jahr erneut digital stattfinden.

Gesucht werden die schönsten Pferde der hiesigen Züchter, wie schon im vergangenen Jahr. Die Pferdezüchter werden dazu aufgerufen, Fotos ihrer Pferde einzureichen. Leser und User von schwaebische.de haben dann die Wahl, für die einzelnen Pferde abzustimmen. Auf die Züchter der Siegerpferde warten stattliche Preise. So geht es etwa um ein Digital-Jahresabo der Ipf- und Jagst-Zeitung/ Aalener Nachrichten, eine Jahreskarte für das Wellenbad oder einen 100-Euro-Pro-Ellwangen-Gutschein sowie die Bücher „Apfeldampf und Hufgeklapper“. Die Pferdebilder können als jpg-Datei bis Dienstag, 11. Januar, 12 Uhr, an pferde-voting@schwaebische.de gemailt werden. Das Voting selbst läuft dann 48 Stunden, endet somit am Donnerstag, 13. Januar, 19 Uhr.