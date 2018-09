Pferd verletzt, Mannschaft geschockt

Schock für die Isnyer Voltigiergruppe: Das Vereinspferd Rubinca hat sich vermutlich durch einen unkontrollierten Tritt am Bein verletzt. Die Diagnose: Fesselträgerschaden. „Das bedeutet monatelang Schritt führen und dann nur leichte Trabarbeit“, erklärt die Abteilungsleiterin Anne Weber nüchtern aber merklich niedergeschlagen.

Vor allem für ihre neu formierte Mannschaft tut es der engagierten Trainerin leid. Ein ganzes Jahr lang bildete sie die elfjährige Dressurstute zum Voltigierpferd aus. Seit dem Start der Saison war das ganze Team in Topform: Pferd und Turnerinnen hatten eine gute Kondition, genügend Kraft und Ausdauer und waren im Turnierzirkel auffallend harmonisch unterwegs. So galoppierte Rubinca ihre sieben Athletinnen direkt in die nächsthöhere Leistungsklasse. Die Richter und die Konkurrenten lobten die Stute und bezeichneten sie als Glücksgriff für die Isnyer Voltigiermannschaft. Jetzt ist erstmal Schluss mit Sport. „Dabei hätten vor allem unsere Nachwuchsvoltigiererinnen Marei Morlok, Madita Wechsel, Ida Böck und Annika Altenried über den Winter das Stehen auf dem galoppierenden Pferd üben sollen“, sagt Anne Weber. „Das fällt jetzt natürlich flach.“ Im Moment kümmert sie sich mit ihrem Team aus den Pflegern und Bereitern des Vereinspferds nur um die schnelle Genesung. Medikamente, Kühlung und schonende Bewegung sollen helfen. Dreimal am Tag sorgen die Vereinsmitglieder im Stall Lindenhof in Ratzenhofen für eine angemessene Abwechslung zur Boxenruhe.

Die neuen Turnieranzüge hat Weber bereits zurück in den Schrank gepackt, die Startbereitschaft auf den genannten Turnieren zurückgezogen. In den Trainingseinheiten, die jetzt auf dem statischen Bock stattfinden müssen, versucht sie vor allem ihre Turnerinnen weiter zu motivieren und die Stimmung hoch zu halten. „Wir sind alle total geschockt“, sagt Voltigiererin Larissa Hader gerade raus. Sie turnt seit Jahren beim Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf, hat schon viele Höhen und Tiefen miterlebt und weiß, wie langwierig Verletzungen an den Beinen von Sportpferden sind. „Wenn der Fesselträger vollständig ausgeheilt ist, müssen wir erst mal ganz langsam wieder anfangen mit einer leichten Belastung.“ Für Turnerinnen und die Trainerin steht das Wohl des Pferds freilich an erster Stelle. „Da müssen wir jetzt einfach viel Geduld beweisen“, sind sich alle einig. Dazu kommt ein immenser finanzieller Aufwand: Der Unterhalt für die verletzte Stute läuft weiter. Außerdem sind die Rechnungen für den Tierarzt, die Ultraschalluntersuchungen und die Medikamente zu begleichen.

Kür auf dem Bock

Zur Ablenkung bereitet das Team derzeit die Showeinlage für die „Isnyer Pferdetage“ kommendes Wochenende (29./30. September) vor. „Leider natürlich ohne Rubinca. Stattdessen haben wir eine Kür auf dem Bock einstudiert.“ Das kleine Showprogramm ist am großen Familientag am Sonntag zu sehen. Davor bieten die jungen Damen Kinderschminken an und helfen beim Ablauf der Vereinsveranstaltung.

In den nächsten Monaten konzentrieren sich die Turnerinnen dann vor allem auf ihre eigene Schnellkraft und Beweglichkeit und stellen eine neue Kür für die Klasse L zusammen. „Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir üben weiter in der Turnhalle und auf unserem Bock. Vielleicht fahren wir auch noch ein- oder zweimal in ein Leistungszentrum zum Training auf einem mechanischen Pferd, das die Galoppbewegung simuliert“, sagt Anne Weber.

Gerne hätte sie auch vor Ort im Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf so einen elektrischen Trainingsbock: „Damit könnte man Rubinca entlasten und die Mannschaft weiter nach vorne bringen“, sagt die erfahrene Ausbilderin. Allerdings kostet das Gerät rund 8000 Euro. „Unerreichbar für uns“, sagt Anne Weber, die ihre gesamten Rücklagen jetzt für die Behandlung des Vereinspferds braucht. In sechs Wochen etwa zeige sich dann, ob die Isnyer Mannschaft nächsten Sommer wieder mit der Stute starten kann. „Dann können wir auf den Ultraschallbildern sehen, ob die Therapien anschlagen und die Verletzung tatsächlich ausheilt.“