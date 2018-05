Pferd und Reiter müssen harmonieren

In einen einzigen großen Turnierplatz hat sich das Gelände des Reit- und Fahrvereins Zollenreute (RFV) am langen Pfingstwochenende verwandelt. Beim Aulendorfer Dressurfestival, das der RVF jährlich ausrichtet, fanden von Freitag bis Montag verschiedene Prüfungen in unterschiedlichen Turnierklassen statt, bei denen Dressurreiter aus Nah und Fern ihr Können zeigten. Trotz des teilweise schlechten Wetters konnten alle Prüfungen stattfinden, die Veranstalter zeigten sich insgesamt zufrieden mit dem Turnierablauf.

Viel Arbeit und Vorbereitung steckte hinter dem großen Dressurfestival. Die Teilnehmer des jährlich stattfindenden Turniers kommen aus ganz Baden-Württemberg, Bayern und teilweise auch aus anderen Bundesländern und nehmen an den Prüfungen in verschiedenen Turnierklassen teil. Während am Freitag beispielsweise Reitpferdeprüfungen für drei- und vierjährige Pferde auf dem Programm standen, fanden am Samstag und Sonntag Dressurprüfungen bis S* statt.

Jede Menge Pfützen

Das Wetter drohte jedoch, den Turnierablauf durcheinander zu bringen. Das Gewitter am Samstag hatte Spuren hinterlassen: Der Sandplatz, der als Vorbereitungsplatz diente, wies am Sonntag großflächige Pfützen und Überschwemmungen auf. Schon am Freitag hatte es manche Prüfungen verregnet. „Am Freitag stand hier alles unter Wasser. Wir haben Gräben um die Dressurvierecke gezogen, damit das Wasser ablaufen kann“, erzählte RFV-Vorstand Franz Blaser am Montag, als sich das Wetter endlich von seiner sommerlichen Seite zeigte. Es habe am Samstag auch gehagelt und bei den letzten zehn Reitern „wie aus Kübeln geschüttet“. Trotzdem fanden alle Prüfungen statt, die Reiter hatten sich schließlich lange und aufwändig auf das Turnier vorbereitet. „Dann reitet man auch, egal bei welchem Wetter“, so Turnierleiter Blaser.

Froh waren die Vereinsmitglieder schließlich, als am Montag sommerliches Wetter herrschte. Wenn am Sonntag bei kühleren Temperaturen schon vergleichsweise viele Zuschauer da waren, so war das Turnier am Montag bestens besucht. Die Zuschauer, teilweise Reitsportinteressierte, teilweise Fachleute, machten es sich auf den Stühlen rund um die Dressurvierecke und unter den Schatten spendenden Pavillonzelten bequem und begutachteten die Dressurreiter.

Je nach Turnierklasse und Schwierigkeitsgrad müssen bestimmte Lektionen geritten werden: Bei einer Volte beispielsweise wird ein Kreis mit einem bestimmten Durchmesser geritten, ein sauberes Umspringen des Pferdes ist bei fliegenden Galoppwechseln wichtig. Bei Traversalen trabt oder galoppiert das Pferd vorwärts-seitwärts entlang einer diagonalen Linie und überkreuzt dabei jeweils das innere Vorder- und Hinterbein. Was das Wichtigste beim Dressurreiten ist? Franz Blasers Antwort: „Das Zusammenwirken von Pferd und Reiter.“

Als Highlight des Dressurfestivals fand am Montagnachmittag die Qualifikationsprüfung des iWest-Dressurcups statt. Über vier Prüfungen hinweg bei unterschiedlichen Turnieren (eine davon beim Aulendorfer Dressurfestival) qualifizieren sich die Besten für das internationale Reitturnier German Masters in der Stuttgarter Schleyer-Halle. Die Dressurreiter, gekleidet in Frack und Zylinder, zeigten bei einer selbst zusammengestellten Kür mit Musik ihr reiterliches Können, die Zuschauer applaudierten begeistert.

Die Bewirtung hat der RFV während des gesamten Turniers mit Vereinsmitgliedern gestemmt. Am späten Montagnachmittag zog Blaser letztlich ein positives Fazit: „Der Ablauf hat gut funktioniert, und wir können mit dem Zuschauerzuspruch sehr zufrieden sein.“