Pfarrhaus in Merazhofen wird eingeweiht

Nach drei Jahren sind die Renovierungsarbeiten am Pfarrhaus in Merazhofen abgeschlossen. In einem festlichen Akt wird das ehrwürdige Haus laut Mitteilung nun eingeweiht und offiziell seinen neuen Bestimmungen übergeben. Zum feierlichen Gottesdienst am Sonntag, 7. April, um 10.15 Uhr, lädt die Pfarrgemeinde Merazhofen alle Mitglieder der Pfarrgemeinde und alle Interessierten ein. Der MV Merazhofen umrahmt die Messe . Danach wird das Pfarrhaus vor Ort eingeweiht, Förderer und Verantwortliche kommen zu Wort. Im Anschluss an die Zeremonie findet im Pfarrstadel Bewirtung mit Mittagstisch und Kaffee und hausgemachtem Kuchen statt. Im Café findet an diesem Sonntag keine Bewirtung statt.Das Pfarrhaus ist zur Besichtigung geöffnet. Foto: Pfarrgemeinde