Pfarrer verlieren Wette gegen Ministranten

Das ist eine tolle Premiere gewesen. Sie kamen aus allen Richtungen der Seelsorgeeinheit Wangen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus. Und das bei strahlendem Sonnenschein und wunderbarer Bergsicht. Auf dem Grundstück der Familie Graf feierten Gläubige der Seelsorgeeinheit am Sonntagmorgen eine Eucharistiefeier, die vielen unvergesslich bleiben wird: die traumhafte Kulisse der Allgäulandschaft, die schöne Musikbegleitung der Musikkapelle Leupolz, die mitreißende Predigt von Pfarrer Andreas Schulz und das Erlebnis einer wunderbaren Gemeinschaft, die nach dem Gottesdienst ihr Rucksackvesper miteinander teilte.

Eine große Portion Gratiseis

„Toll!“ – Mit diesen Worten eröffnete Pfarrer Michael Schumacher den Feldgottesdienst, den es in dieser Form noch niemals zuvor gab. Das Experiment gelang: Das Wetter spielte mit, und die 107 Ministranten sorgten mit ihren Gewändern für ein farbenfrohes Bild. Und – da sie mehr als hundert waren – verloren die beiden Pfarrer eine Wette. Sie hatten nämlich gewettet, dass keine hundert Ministranten kommen würden. Aber siehe da – es kamen 107! Damit hatten sich die Ministranten eine große Portion Gratiseis („So viel sie wollen!“) verdient. Das war der Wetteinsatz.

Für die vielen Kinder war dieser Gottesdienst ein besonderes Erlebnis. „Wo wohnt Gott?“ wollte Pfarrer Schulz in seinem Predigtgespräch von ihnen wissen. Und es kamen viele Antworten aus Kindermund: „…im Himmel…im Kloster…in der Kirche…im Herzen…bei den Menschen…überall…“ Schöne und wahre Antworten, die noch durch eine aus dem Sonntagsevangelium ergänzt wurde: „Gott wohnt dort, wo die Menschen Jesus lieben.“ Diese Liebesgemeinschaft mit Jesus wurde in der anschließenden Eucharistie gefeiert.

Freundschaftsband verbindet

Ein schönes Zeichen für diese Liebesgemeinschaft war auch das Freundschaftsband, das alle Gottesdienstteilnehmer sich gegenseitig umbanden. Nach dem Gottesdienst waren alle zu einer Agape eingeladen, bei der das mitgebrachte Essen geteilt wurde. Man fühlte sich in die Zeit Jesu zurückversetzt, als Jesus bei der „wunderbaren Brotvermehrung“ fünf Brote und zwei Fische verwandelte in so viel, dass es für 5000 Menschen reichte. Und am Ende blieben noch zwölf Körbe übrig.