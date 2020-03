Pfarrer und Gläubige von Vidoegottesdienst begeistert

Meckenbeuren (sz) - Am Sonntag hat der erste Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Mecken-beuren im Internet stattgefunden. Pfarrer Peter Steinle hielt die Andacht zu Laetare, 22. März, in der leeren Pauluskirche vor einer Videokamera und ist begeistert von der Resonanz.

„Willkommen liebe Internetgemeinde“, mit diesen Worte begrüßte Pfarrer Peter Steinle vergangenen Sonntag die Gläubigen. „In einer besonderen Zeit sind wir heute in besonderer Weise miteinander verbunden. Nicht nur durch die Datenverbindung des Internets, sondern mehr noch durch den Geist Gottes.“

Auch in Meckenbeuren sind die Kirchen aufgrund der Corona-Pandemie für den Publikumsverkehr geschlossen und Gottesdienste vorerst ausgesetzt. Der Video-Gottesdienst sei „die Notlösung in einer Ausnahmesituation“, wie es Pfarrer Steinle vor wenigen Tagen im Interview mit der Schwäbischen Zeitung bezeichnete.

Unter Mitwirkung von Organist Sven Hanagarth und Kirchengemeinderätin Claudia Nunnenmacher ist es am vergangenen Sonntag der erste Gottesdienst gewesen, den die Kirchgemeinde im Internet gefeiert hat – mit großer Resonanz. „Innerhalb der ersten 24 Stunden hatten wir bisher 231 Videoaufrufe. Das übertrifft meine Erwartungen und auch die Zahl der sonst in der Kirche anwesenden Gottesdienstbesucher – insbesondere, wenn man bedenkt, dass das Video ja oft von Paaren oder ganzen Familien gemeinsam angeschaut wurde.“ Seiner Ansicht nach könne man die Zahl der Aufrufe also durchaus mit dem Faktor zwei oder drei multiplizieren, um auf die Anzahl der mitfeiernden Personen zu kommen.

Und auch die Rückmeldungen der Gläubigen waren dem Pfarrer zufolge bislang ausschließlich positiv. So lobte beispielsweise Katrin Wilkinson aus Liebenau die Arbeit des Pfarrgemeinde: „Was für eine Arbeit. Ganz toll gemacht. Das war spitze“ und Sabine Stoll aus Brochenzell kommentiert: „Es tut gut, sich auch auf Distanz nahe zu sein und Gemeinschaft zu spüren. Was haben wir doch für ein Glück, einen medienerfahrenen Pfarrer zu haben, dem der Gottesdienst ein echtes Herzensanliegen ist.“ Und auch für Hildegard Nauwerck-Feirle aus Brochenzell war der erste Videogottesdienst mehr als gelungen: „Die ganze Familie war dabei, das schaffe ich sonst nur noch an Weihnachten und an Ostern“, lobt sie. Und Pfarrer Steinle selbst? Er sieht sich in seinem eingeschlagenen Weg bestätigt und und kündigt an, bereits einen erneuten Videogottesdienst für kommenden Sonntag, 29. März, um 10 Uhr zu planen. Unter www.gemeinde.meckenbeuren.elk-wue.de kann der Gottesdienst online angesehen werden.