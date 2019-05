Brochenzell (wa) - Brochenzell - Die Maiandacht an der historischen Kapelle in Laufenen (Brochenzell) gilt schon seit Jahren als gut besuchtes Ereignis. In diesem Jahr hat es nach der Renovierung der Kapelle einen weiteren Anlass zum Feiern gegeben: Die 1993 entwendete Altarfigur des Apostels Simon wurde neu geschnitzt und in der Maiandacht nach der Segnung wieder an ihren Platz gestellt.

Nach den Klängen der Musikkapelle tat Pfarrer Josef Scherer seine Freude darüber kund, wie schön nun die Kapelle nach dem neuen Anstrich leuchte und dass viele Menschen zur Feier gekommen seien. Pfarrer Scherer stellte die Frage in den Raum: „Sind wir Menschen heute noch auf der Suche nach Jesus? Lassen wir uns auf die Wegzeichen des gelebten Glaubens ein?“

Geweiht ist die Kapelle dem heiligen Bonifatius, dem Apostel der Deutschen. Im siebten Jahrhundert trug er die Botschaft nach Deutschland und bezahlte sein Zeugnis des Glaubens mit seinem Leben.

Eine weitere Altarfigur zeigt den heiligen Jodokus. Er verzichtete auf Herrschaft und Krone, um sein Leben als Einsiedler in die Nachfolge Jesu zu stellen. Auch eine Figur der heiligen Ursula steht im Altar. Sie gab ihr Leben für den Glauben an Christus hin.

Der stellvertretende Bürgermeister Karl Gälle dankte allen, die bei der Renovierung der Kapelle mitgewirkt und diese finanziell ermöglicht hatten. Nicht nur von der Gemeinde Meckenbeuren als Eigentümerin gab es eine wohltuende Finanzspritze, sondern auch von der Deutschen Stiftung Denkmalpflege, und die Musikkapelle veranstaltete ein schönes Benefizkonzert. Gälle dankte auch den Fachplanern und den beteiligten Handwerkern, vor allem Johann Sauter. Man müsse ihn zum Ehrenmesner von Laufenen ernennen, befand Gälle. Aber auch das Engagement der Nachbarfamilien Bachmann und Hirscher, die immer ein waches Auge auf die Kapelle richten, lobte Gälle.

Architektin Corinna Wagner, die auf Denkmalpflege spezialisiert ist, schilderte die notwendigen Arbeiten, mit Erneuerung von Dachreiter und Dachgebälk. Der Altar musste vom Holzwurm befreit werden. Dem unermüdlichen Einsatz von Johann Sauter sei es zu verdanken, dass die fehlende Simon-Figur ersetzt werden konnte und die Sanierung der Kapelle gut „durchgezogen“ werden konnte. Wagner freute sich, dass auch dem Land die Kapelle so wichtig war, dass es 20 000 Euro beigesteuert hatte. Die Architektin hoffte, das viele Menschen hier weiter Ruhe und Andacht finden. Im Anschluss an die Segnung der Simon-Figur trugen Johannes Sauter und Roland Bachmann diese in die Kapelle und stellten sie auf den Altarsockel.

Gegen Ende stellten die Ministranten die 72-Stunden Aktion vor (gesonderter Bericht folgt). Scherer begrüßte ihr Engagement, denn auch kleine Zeichen seien wertvoll.

Mit Saiten und Getränken klang die Andacht auf dem Hof der Familie Hirscher aus, dazu spielte wieder die Musikkapelle. Die Familien Hirscher und Bachmann hatten keine Zeit und Mühen gescheut, um die Bewirtung der Gäste zu bewerkstelligen.