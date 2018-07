Pfarrer Schmid feiert Priesterjubiläum

Stödtlen (ij) - Pfarrer Manfred Schmid hat sein 50-jähriges Priesterjubiläum in Stödtlen in der Pfarrkirche gefeiert.

Pfarrer Schmid wurde am 6. Juli 1968 in Rottenburg zum Priester geweiht und war nach seiner Vikarzeit in Bühlerzell und danach 25 Jahre als Pfarrer in den Kirchengemeinden Stödtlen und Tannhausen tätig. Im feierlichen Festgottesdienst in der Pfarrkirche in Stödtlen, der vom Kirchchor mitgestaltet wurde, ist die seelsorgerische Arbeit und gute Zusammenarbeit von der zweiten Vorsitzenden der Kirchengemeinden Stödtlen und Tannhausen gewürdigt worden. Der Stehempfang auf dem Kirchplatz, zu dem die Kirchengemeinden eingeladen hatten wurde musikalisch von der Schwabenlandkapelle Tannhausen, den Virngrundmusikanten Stödtlen und dem Liederkranz Stödtlen umrahmt.