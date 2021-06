Pfarrer Powath ruft zur Indien-Nothilfe auf

Ravensburg (sz) - Indien kämpft nach wie vor hart mit der zweiten Welle der Corona-Pandemie. Der Ravensburger Pfarrer Safi Powath bittet daher zusammen mit dem Erzbischof seiner indischen Heimat-Diözese Thalassery um Spenden. Damit sollen Beatmungsgeräte und andere medizinische Apparate für die von der Kirche betriebenen Krankenhäuser finanziert werden.

Safi Powath ist normalweise ein sehr fröhlicher Mensch. Seit 2019 betreut der aus Indien stammende katholische Geistliche zusammen mit Pfarrer Gunnar Sohl die Kirchengemeinden im Ravensburger Süden. Derzeit treibt den 48-Jährigen allerdings die Sorge um die Menschen in seiner indischen Heimat in Thalassery um. In der im südwestindischen Bundesstaat Kerala gelegenen Region breitet sich das Corona-Virus immer weiter aus. Die Lage ist dramatisch, wie der Erzbischof von Thalassery George Njaralakatt vor kurzem in einem Brief an den Ravensburger Pfarrer berichtete.

Das Gesundheitssystem ist vielerorts zusammengebrochen, die Krankenhäuser sind überfüllt. Es fehlt vor allem an medizinischen Geräten und Medikamenten für die Versorgung der vielen Corona-Patienten. Drei Priester der Diözese sind bereits an Covid-19 gestorben, 20 Seelsorger schwer erkrankt. Angesichts der vielen Toten und Kranken herrschen überall Trauer und Verzweiflung.

Unter Hochdruck arbeitet die Diözese Thalassery derzeit daran, ihre eigenen Krankenhäuser für die vielen Corona-Patienten auszurüsten. So entsteht im St. Joseph’s Spital in Karuvanchal eine spezielle Corona-Station für 50 Schwerkranke. Die hierfür benötigten Beatmungsgeräte und andere intensivmedizinische Apparate wollen Pfarrer Powath und Erzbischof Njaralakatt durch Spenden finanzieren.

Erschwert wird die ohnehin angespannte Lage durch den Corona-Lockdown, der für viele Menschen den Verlust des Arbeitsplatzes bedeutete, und die stark gestiegenen Preise für Reis und andere Grundnahrungsmittel. Durch die Verteilung von Lebensmitteln versucht die Kirche, die größte Not zu lindern.