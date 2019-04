Pfarrer fordert: Brandschutz auf die Tagesordnung setzen

Drei Tage nach dem Brand der Kathedrale Notre-Dame fragt sich nicht nur die Pariser Staatsanwaltschaft, wie es dazu kommen konnte. Auch in der Region wird durch das Unglück der Brandschutz in Kirchen zum Thema.

In Bad Saulgau hat es in den letzten 20 Jahren drei größere Kirchenbrände gegeben, sagt Bad Saulgaus Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck. „Die meisten Brände in Kirchen entstehen durch veraltete Stromleitungen. In den letzten 20 Jahren sind die meisten im Landkreis saniert worden“, sagt Dumbeck.

Der Feuerwehrmann geht davon aus, dass nach dem Unglück in Paris der Brandschutz in den Gemeinden neu diskutiert wird. „Notre-Dame ist eine andere Nummer, aber auch hier gibt es viele wertvolle Schätze in den Kirchen, die nicht zu ersetzen wären. Das muss man im Auge behalten“, sagt Dumbeck. Um Brandmeldeanlagen zur Pflicht werden zu lassen, sieht er das Land Baden-Württemberg in der Verantwortung. Die Kosten pro Anlage lägen bei bis zu 100 000 Euro, so der Stadtbrandmeister. „Dann stellt sich die Frage, wo installiere ich die Anlagen, damit sie funktionieren?“, sagt Dumbeck. Gerade in denkmalgeschützten Gebäuden können Anlagen nicht überall angebracht werden. „Oft ticken Denkmalschützer und Brandschützer in solchen Fragen ein wenig anders“, sagt Dumbeck. Auch Pfarrer Christof Mayer von der Kirchengemeinde St. Michael in Altshausen hat der Brand in Paris betroffen und nachdenklich gemacht: „Die Schlosskirche in Altshausen wurde im 13. Jahrhundert gebaut. Für mich wäre es ein unendlicher Verlust, wenn sie irgendwann einmal in Flammen aufgehen würde.“ Ähnlich wie die Kathedrale in Paris besteht der Dachstuhl der Kirche aus Holz.

Vor sieben Jahren hat die Feuerwehr die Schlosskirche das letzte Mal begutachtet. Anders als Schulen, Altenheime und Krankenhäuser sind Kirchen nicht zu regelmäßigen Kontrollen verpflichtet. Zwar sind in der Schlosskirche Löschmittel vorhanden, jedoch keine Rauchmelder, bestätigt Architekt Rudolf Mohr.

Kirche gegen Blitze geschützt

„Wir führen alle fünf Jahre eine Bauschau durch, bei der wir auch die Elektrizität begutachten“, sagt Mohr. Zuletzt wurde die Stromversorgung der Kirche vor 21 Jahren erneuert. Dabei wurde auch das Dach gegen Blitzschläge geschützt.

„Nach dem Brand in Paris sollte der Brandschutz in Kirchen und Kapellen auf die Tagesordnung gesetzt werden. Ich kann mir vorstellen, dass viele andere Pfarrer nun wachgerüttelt werden“, sagt Christof Mayer.

„Brandschauen in regelmäßigen Abständen gibt es in Kirchen zurzeit nicht“, sagt Oliver Surbeck, Kreisbrandmeister im Landkreis Ravensburg. „Aber viele kommen sehr regelmäßig auf uns zu.“ Die Brandgefahr schätzt er in den meisten Kirchen als eher gering ein. Komme es doch zum Brand, gibt es meist mehrere Fluchtwege und Kirchen seien mit Löschwagen gut zu erreichen.

„Der Brandschutz in Kirchen sollte weiterhin nur im Einzelfall geprüft werden“, so der Kreisbrandmeister. Mögliche landesweite Richtlinien können viele Kirchengemeinden eh kaum umsetzen, da sich Kirchen nicht so einfach umbauen ließen, so Surbeck.

Dachstuhl leicht entzündlich

Er appelliert an die Kirchengemeinden, weiterhin auf mögliche Brandherde in ihren Gebäuden zu achten. Gerade im Bereich des Dachstuhls würden oft leicht entzündliche Gegenstände gelagert. Außerdem spricht sich Surbeck für Brandmeldeanlagen aus, wie sie im Dachstuhl der Basilika in Weingarten eingebaut seien. Bei einem Brand alarmieren sie die Feuerwehr automatisch. „Seit zweieinhalb Jahren haben wir im Landkreis Ravensburg Fachberater für Denkmalschutz“, so Surbeck. Sie würden mit den Gemeinden zusammen beispielsweise klären, welche Reliquien bei einem Brand sofort aus den Kirchen herausgeschafft werden müssten.