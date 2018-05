Pfarrer bringt Fußballrasen mit

Anstöße in Blick auf Gemeinschaft, Kirche und Jesus haben im Mittelpunkt des Gottesdienstes am Pfingstmontag anlässlich des Heuberg-Wanderpokal-Turniers gestanden. Pfarrer Johannes Amann und Diakon Karl-Heinz Reiser feierten mit zahlreichen Gästen die Heilige Messe im Festzelt.

Abwechslungsreich, mit einigen Beispielen und Parallelen zum täglichen Leben, gemischt mit viel Symbolik und gewohnt zartfühlig trugen Gestaltung und Ablauf des Gottesdienstes die Handschrift Amanns. Die von Claudia Weiß vorgetragene Lesung hatte bildlich ebenso Bezug zum Fußball als auch die kurzweilige Predigt Amanns: Der fußballbegeisterte Pfarrer hatte am frühen Morgen im Pfarrgarten eigens ein kleines Stück Rasen ausgegraben, welchen er sozusagen als Anstoßpunkt vor dem Altar platzierte. Von dort aus durfte Ministrant Fabio Loi symbolisch gleich mit fünf Bällen je einen Anstoß ausführen, während der Geistliche jeweils einen Impuls in Blick auf Gemeinschaft, Kirche und Jesus interpretierte.

Die Fürbitten trugen Mesner Gerhard Quarleiter und die Ministranten gemeinsam vor. Für eine wunderbare musikalische Umrahmung des Gottesdienstes sorgte die Los Morales Band unter Leitung von Manuel Morales. Lieder wie „Fußball ist unser Leben“ oder „Rock my Soul in the Bosom of Abraham“ durften nicht fehlen.