In Gedenken an Albrecht Binetsch: Möhringens erster evangelischer Pfarrer verstirbt mit 90 Jahren

Er ist der erste evangelische Pfarrer in Möhringen gewesen – nun ist Albrecht Binetsch am 8. Juni im Alter von 90 Jahren gestorben. Im Namen der evangelischen Kirchengemeinde hat Pfarrer Matthias Kohler einen Nachruf verfasst.

„Ein guter Schüler sei er nie gewesen…“, bekennt er freimütig in seinen Lebenserinnerungen – aber er war ein heller Kopf, ein eigenständiger Denker, ein weitsichtiger Pfarrer und einer der die „Bodenhaftung“ zu den Menschen in der Gemeinde nie verloren hat.

Albrecht Binetsch wurde am 26. Juni 1930 in Stuttgart geboren, im nahegelegen Korntal wuchs er auf. In den letzten Kriegsjahren überlebt er mit Glück die Bombardierung des Elternhauses. Sein Bruder wird 16-jährig eingezogen und kurz darauf vermisst gemeldet. Erst 10 Jahre später erhält die Familie Gewissheit über seinen Tod.

Albrecht Binetsch hat diese Zeit geprägt, er engagiert sich für Völkerverständigung und die Ökumene. Nach dem Vikariat übernimmt er zunächst eine Pfarrstelle in Sternenfels, danach für sieben Jahre die Leitung des Männerpfarramts der evangelischen Landeskirche. Er knüpft Kontakte nach Polen, setzt sich für die Aussöhnung ein und bereitet den legendären „Protest“-Kirchentag 1968 in Stuttgart vor.

Später wechselt er nach Ulm-Wiblingen, wo er in einem riesigen Neubaugebiet die kirchliche Arbeit aufbaut. 1983 wird er schließlich der erste evangelische Pfarrer in Möhringen.

Viele Gemeindeglieder haben ihn und seine Frau Elisabeth in guter Erinnerung. Er war verantwortlich für den Bau des Gemeinde- und Pfarrhauses in der Möhringer Vorstadt. Zahlreiche Gemeindegruppen blühten in dieser Zeit auf oder wurden neu gegründet.

Albrecht Binetsch war ein begnadeter Sänger und Theaterspieler. Im Ruhestand engagierte er sich auf der Freilichtbühne im Fridinger Steintäle, schrieb Programme für die Aufführungen und spielte in verschiedenen Rollen mit. Stets wollte er nahe bei den Menschen sein, mit ihnen Freud und Leid und das Leben teilen und ihnen in ihren Sorgen und Problemen beistehen.

29 Jahre lebten er und seine Frau im Ruhestand als engagierte Gemeindeglieder in der Nordstadt.

Die evangelische Kirchengemeinde verliert in ihm einen vielseitig talentierten und beliebten Ruhestandspfarrer und wird ihn in ehrender Erinnerung behalten.