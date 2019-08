Pfahlheimer Herrgottsschnitzer bleibt unvergessen

ELLWANGEN-PFAHLHEIM - Franz Konle ist tot, sein Wirken als Herrgottsschnitzer von Pfahlheim bleibt jedoch unvergessen. Christus-Figuren von 48 Feldkreuzen im ganzen Ostalbkreis und weit darüber hinaus stammen aus seiner Hand.

Dazu kommen zahlreiche Hauskreuze in Pfahlheimer Familien und Kruzifixe in vielen Kirchen und Kapellen. Mit seinem Lehrmeister Josef Wolfsteiner in Hüttlingen zusammen schuf er das eindrucksvolle große Kreuz in der Aalener Marienkirche. Eine Schutzmantel-Madonna gestaltete er in der Pfarrkirche in Neuler. Künstlerische Holzschnitzabeiten zeugen von seinem Talent in so mancher Kirche in Süddeutschland wie beispielsweise in Steinhausen, der „schönsten Dorfkirche der Welt“.

Gleich nach seiner Schulzeit begann Konle 1950 seine Lehre beim bekannten Hüttlinger Holzbildhauer Josef Wolfsteiner, der ihn als einen seiner besten Schüler schätzte. Gemeinsam mit seinem Meister war der junge Konle mit bedeutenden Holzbildhauerarbeiten im Schloß Solitude, in der Schloßkirche Friedrichshafen, im Chorgestühl des Benediktinerklosters Weingarten und bei Renovierung am RiemenschneiderAltar in Creglingen beschäftigt.

Nach fest zehn Jahren bei Wolfsteiner musste Franz Konle die elterliche Landwirtschaft in Pfahlheim übernehmen. Dazu kam eine Tätigkeit bei der Post in Aalen. Seine künstlerische Arbeit ließ er aber nicht ruhen. Die Aufträge für Hauskreuze gingen nicht aus. Außerdem fertigte er Madonnen und Heiligenfiguren, aber auch viele profane Gegenstände wie Schalen und künstlerisch gestaltete Holztüren.

Neben seiner Arbeit als Holzbildhauer fand Franz Konle immer noch viel Zeit für die Pfahlheimer Vereine. Vor einer großen Trauergemeinde bei der Beerdigung auf dem Pfahlheimer Friedhof durch Pfarrer Anton Forner und Pater Mathew aus Indien würdigte seine Tochter Maria Konle die 60-jährige Mitgliedschaft im Liederkranz. Viele Jahre war er auch im Sportverein, Musikverein und bei den Gartenfreunden aktiv. Nicht nur in seiner Familie mit fünf Kindern und 17 Enkeln, sondern bei vielen Freunden seiner Kunst bleibt Franz Konle als liebenswürdiger Mensch unvergessen.