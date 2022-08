Pfahlbaumuseum feiert 100-jähriges Bestehen

Zum 100-jährigen bestehen des Phalbaumuseums am Bodensee am 1. August findet vom Montag, 8. August, bis Sonntag, 14. August eine Festwoche statt. Themen sind Keramik und Mode der Pfahlbauer. Das Museum ist das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands.

Die Keramikspezialistin Bettina Kocak führt vom 8. bis 10. August in die Kunst der Tonverarbeitung ein. Als „Uhldi“ zeigt sie laut Mitteilung Schritt für Schritt, wie aus einem Klumpen Ton formschöne Schalen und Töpfe entstanden. Auch wird erklärt, wie die unterschiedlichen Gefäße verziert wurden und wofür man sie genutzt hat.

Wer schon immer wissen wollte, wie die Menschen vor 5000 Jahren am Bodensee gekleidet waren, kann dies vom 10. bis 14. August erfahren. Die Textilfachfrau Dorothee Ofthof schlüpft in Kleidung des Uhldi. Aus Bast, Binsen und Brennesseln fertigt sie Textilien, Schnüre und Seile an. Auch die Herstellung von Hüten und Schuhen wird in der Technik von damals gezeigt.

Das vollständige Veranstaltungsprogramm zu den Jubiläumswochen kann unter www.pfahlbauten.de eingesehen werden. Das Museum in Unteruhldingen mit seinen 23 rekonstruierten Pfahlbauhäusern kann täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr besichtigt werden. Info-Telefon 07556 / 928 900.