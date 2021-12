Peutinger-Gymnasium beschenkt LEA-Kinder

Die Schulgemeinschaft des Peutinger-Gymnasiums hat in der Vorweihnachtszeit wieder eine große Spendenbereitschaft gezeigt.

Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie das Lehr- und Verwaltungspersonal übergaben der Schülermitverwaltung (SMV) über 160 Pakete mit Spielzeug, Süßigkeiten und Kleidung für die Kinder in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Ellwangen.

Seit dem Jahr 2015 rufen die Vertreter der Schülerschaft alljährlich in der Adventszeit dazu auf, Schuhkartons mit Gaben zu füllen und zu spenden. Diese werden am 23. Dezember von den LEA-Beschäftigten an die Kinder übergeben – leider können pandemiebedingt die Schülerinnen oder Schüler des Peutinger-Gymnasiums die Geschenke nicht selbst überreichen. Dennoch ist von freudigen Augen auszugehen, denn für jedes der rund 140 Kinder in der Landeserstaufnahmestelle ist ein Geschenk garantiert.