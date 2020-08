Peugeot kippt auf die Seite

Argenbühl (sz) - Auf der Landesstraße 320 zwischen Beuren und Gottratzhofen ist laut Polizei am Mittwochmittag ein Autofahrer mit seinem Peugeot aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen. In der angrenzenden Wiese brach das Heck des Pkw aus. In der Folge kippte der Peugeot nach rechts und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der 34-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Um den Wagen zu bergen, musste ein Abschleppdienst verständigt werden.