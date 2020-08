Peter Vogel und Ensemble bei den Langenargener Schlosskonzerten

Langen argen (sz) - Im C-Jazz-Trio treffen sich Musiker mit klassischen Wurzeln und Lust am Jazz – am Freitag, 28. August, treten die Künstler um Peter Vogel im Langenargener Münzhof mit der Sängerin Alexandrina Simeon auf. Das Konzert ist Teil der Veranstaltungsreihe Langenargener Schlosskonzerte. Es beginnt um 18.30 Uhr und wird um 20.30 Uhr wiederholt.

Neue Werke, frisch arrangierte Jazzstandards und Popsongs, technische Brillanz und Spielfreude, musikalisches Feingefühl und rhythmisches Feuerwerk: Das versprechen die Veranstalter für das Konzert des C-Jazz-Klaviertrios. Es lädt ein zu einer Begegnung mit Werken des Bossa-Nova-Großmeisters Antonio Carlos Jobim, der Beatles und Songs aus der Feder von Peter Vogel. Zu Gast ist die für ihre wandlungsreiche Stimme gefeierte Sängerin Alexandrina Simeon, so de Ankündigung. „Die große Begeisterung, die Sommerjazz Ende August auslöste, veranlasste mich dazu, die wunderbare Sängerin zu bitten, auch mit von der Partie zu sein und das Klaviertrio zum Quartett zu ergänzen“, sagt der Pianist, Komponist und Arrangeur Vogel, der das Ensemble C-Jazz gegründet hat. „C steht für Classic. Alle Musiker in diesem Trio haben klassische Wurzeln sowie ein Faible für Jazz und sind Wanderer zwischen den Welten“, führt er weiter aus.

Alexandrina Simeon intensivierte nach einer klassischen Gesangsausbildung ihre Studien in Richtung Jazz-Gesang, ist auf namhaften internationalen Jazzfestivals vertreten und unterrichtet an der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Peter Vogels (Piano) Lehrjahre führten ihn bis zur pianistischen Meisterklasse an der Musikhochschule Zürich. Neben seiner klassischen Ausbildung hat er sich intensiv mit Jazzmusik beschäftigt. Zahlreiche Auszeichnungen, Rundfunk-, Fernseh- und CD-Aufnahmen begleiten seine umfangreiche Konzerttätigkeit.

Dragan Trajkovski (Bass) studierte unter anderem an der Musikhochschule Köln bei Veit Peter Schüßler. Der Preisträger zahlreicher Wettbewerbe ist seit 2010 Solokontrabassist beim Tiroler Symphonieorchester Innsbruck und von Jugend an begeisterter Jazzer. Wolfi Rainer (Schlagzeug) studierte Schlagzeug in Innsbruck, Graz und New York. Schon als Jugendlicher spielte er in klassischen Orchestern, Blaskapellen und einer Rockband. Als Jazzmusiker arbeitet er mit namhaften Künstlern zusammen, wie Marc Abrams, Ray Anderson, Loris Holland und Minu Cinelu. Auch er tritt bei großen Festivals in Europa, Asien und den USA auf.

Die Konzerte im Langenargener Münzhof finden gemäß den Corona-Verordnungen der Landesregierung statt.