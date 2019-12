Peter Polta als neuer Landrat vereidigt

Heidenheim (an) - Der neue Landrat des Landkreises Heidenheim Peter Polta ist am Montag in einer öffentlichen Kreistagssitzung vereidigt und verpflichtet worden. Sein Amt angetreten hat der einstimmig vom Kreistag gewählte Landrat bereits am 1. Dezember. Bereits seit Juni 2012 war Polta Erster Landesbeamter und somit ständiger allgemeiner Vertreter des Landrats im Landkreis Heidenheim. Seit dem Tod von Landrat Thomas Reinhardt, der nach kurzer und sehr schwerer Krankheit im Juli 2019 verstarb, hat Polta die Geschäfte im Landratsamt geleitet.

In seiner Begrüßung verwies Bernhard Ilg, Oberbürgermeister der Stadt Heidenheim und erster stellvertretender Vorsitzender des Kreistags im Landkreis Heidenheim, auf den Aufgabenkatalog des Landrats, der breiter nicht sein könnte. Mit diesen Aufgaben sei Polta bestens vertraut. Dank und Anerkennung habe er dafür erworben, wie er engagiert und umsichtig zugleich die Lücke ausgefüllt habe, die durch die Krankheit und den Tod von Landrat Thomas Reinhardt entstand. Regierungspräsident Wolfgang Reimer betonte, dass der Landkreis mit Peter Polta einen erfahrenen und engagierten Verwaltungsprofi an seiner Spitze habe.

Der frisch vereidigte Landrat erinnerte zunächst an seinen zu früh verstorbenen Vorgänger Thomas Reinhardt, der sich als geradliniger, hochkompetenter und außerordentlich engagierter Verfechter der Landkreis-Themen für eine positive Weiterentwicklung des Kreises eingesetzt habe. In seinem Plädoyer für den Landkreis schilderte Polta, „was den Kreis ausmacht, worauf wir stolz sein können, was wir aber aus meiner Sicht auch noch gemeinsam anpacken können und müssen“. Unter den Blickwinkeln Leben, Schaffen, Staunen und Erleben sowie Erhalten streifte er hierbei aktuelle Themen des Landkreises Heidenheim vom Öffentlichen Personennahverkehr und der Gesundheitsversorgung über die regionale Wirtschaft bis hin zu den touristischen Themen und dem Klimaschutz. Wie er anhand von zahlreichen Beispielen betonte, lasse es sich im Landkreis Heidenheim für die etwas mehr als 132.000 Einwohnerinnen und Einwohner sehr gut leben. „Gemeinsam mit unseren Städten und Gemeinden sorgen wir für die passenden Rahmenbedingungen.“

Seit Juni 2012 war Peter Polta Erster Landesbeamter im Landkreis Heidenheim. Als Dezernent der Stabsbereiche Verwaltung und Migration war er in den vergangenen Jahren zudem unter anderem für die Taskforce Asyl und somit die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten sowie für das Thema Integration zuständig. .