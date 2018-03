Peter Maier wird Ortsheimatpfleger

Seit 1994 hatte Anton Hoh das Amt des Niederwangener Ortsheimatpfleger inne. Nun hat er das Ehrenamt an Peter Maier weitergereicht. Der 44-jährige Zimmermann, der am vergangenen Montag im Gemeinderat offiziell ernannt wurde, ist bereits mit vollem Elan in seine neue Aufgabe eingestiegen: „Schon mindestens 500 alte Bilder sind digitalisiert.“

Als „Mittelsmann zwischen Bürgerschaft und Verwaltung“ beschreibt Niederwangens Ortsvorsteher Berthold Riether die Funktion des Ortsvorstehers: „Er ist Ansprechpartner für beide Seiten, braucht Vertrauen in der Bürgerschaft. Ein reger Austausch nutzt allen Beteiligten.“

Ende 1993 initiierte Edwin Wölfle im Auftrag der Stadt den Kreis der Ortsheimatpfleger. Anton Hoh übernahm kurz darauf neben Wolfgang Roth aus Neuravensburg das Amt und behielt es als Einziger bis jetzt. Als Wirt und Bäcker war er eine Art Zentrum des Dorfes und schien den damals Verantwortlichen geeignet. Hoh: „Ich kannte die Geschichte und die Geschichten der Leute, die ich von klein an erfahren habe. Es war interessant, darauf aufzubauen.“ Darüber hinaus fühlte sich der heute 63-Jährige auch der Tradition verpflichtet: Zwischen 1988 und 1993 war er Kommandant der Bürgerwehr.

Die „Riesenromane“, sagt Hoh, waren in all‘ den Jahren nicht so sehr sein Ding: „Ich habe mich auf Bild- und Filmdokumentationen beschränkt.“ Zu dokumentieren gab es vom Gebäudeatlas bis zum Abbruch alter landwirtschaftlicher Anwesen oder Bildstöckle viel. Und vieles davon floss später auch in die Chronik zum 1150-jährigen Bestehen Niederwangens ein. Daneben sammelte Hoh auch „alte Sachen jeglicher Art“ – vom alten Bügeleisen, das noch mit Holz befüllt wurde, bis hin zu landwirtschaftlichen Maschinen: „Ein Stück weit haben wir auch dem Museum Leupolz zugearbeitet.“ Seine eigene, alte Teigmaschine kehrte nach vielen Jahren in Leupolz allerdings wieder nach Niederwangen zurück: „Sie verrichtet noch heute im 2006 sanierten und wieder in Betrieb genommenen Backhaus ihre Arbeit.“

Maier ist dem Ort sehr verbunden

Dass Hoh für seine Nachfolge Peter Maier im Visier hatte, ergab sich fast zwangsläufig. „Ich habe ein Faible für Ahnenforschung und habe auch früher schon versucht, Personen bestimmten Gebäuden zuzuordnen“, erzählt Maier. Seit rund 30 Jahren ist er mit mittlerweile nahezu allen Niederwangener Vereinen auf irgendeine Art und Weise verbunden: „Ich war schon Jugendleiter, Schriftführer, Kassier und habe vor 17 Jahren für den Kriegerverein recherchiert und eine Chronik erstellt.“ Bei seinen Besuchen im Wangener Stadtarchiv hat er dabei nicht nur viel für den Verein herausgefunden, sondern auch zum Dorf allgemein so einiges herausgefiltert. Maier: „Insofern war ich nicht überrascht, als Anton Hoh bei mir vor der Haustür stand und fragte, ob ich nicht Ortsheimatpfleger werden möchte.“

Heimatabend geplant

Lange brauchte Maier nicht zu überlegen. „Zuhause ist ein Zimmer“, sagt Maier, „inzwischen auch schon voll mit alten Akten“. Auf Dauer soll dafür im Rathaus ein Raum geschaffen werden. Anfragen für neue Bildstocksanierungen liegen vor. Und dann wäre da noch der Wunsch des Ortsvorstehers: „Es wäre schön, wenn wir mit dem nun digitalisierten Bildmaterial mal einen Heimatabend machen könnten.“

Besitzer alter Bilder oder anderer Dokumente aus und über Niederwangen werden gebeten, sich ans Rathaus oder an Peter Maier zu wenden. Ein Video zu den beiden Niederwangener Ortsheimatpflegern gibt es unter www.schwäbische.de