Peter Langer spricht über „Die Ukraine an der Donau – Die Ukraine in Europa“

Ulm (sz) - Bürgerimpulse laden in Kooperation mit dem Roxy laden zu einem Vortrag von Peter Langer zum Thema „Die Ukraine an der Donau – Die Ukraine in Europa“ am Donnerstag, 2. Juni, um 18.30 Uhr in den Räumen der Sparkasse Ulm, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 2, in Ulm ein. Peter Langer wird uns den Krieg und dessen Folgen aus Sicht der Donau-Anrainerstaaten schildern. Er ist ein ausgewiesener Experte für diese Länder und Initiator des „Donaubüros Ulm Neu-Ulm“, einer Projekt- und Entwicklungsagentur für die politische, kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Südosteuropa. Seine Verdienste wurden mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Europäischen Bürgerpreis gewürdigt. Aufgrund der begrenzten Plätze bitten die Veranstalter um baldmöglichste Anmmeldung. Der Eintritt ist frei.