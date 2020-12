2

Der Chef der Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck, Peter Kienle, war und ist mit dem Corona-Jahr 2020 gar nicht mal so unzufrieden. „Es kommt prinzipiell immer auf die Einstellung eines jeden einzelnen an. Ich bin von Haus aus ein Optimist und finde, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist“, sagt Kienle und betont: „Wir müssen doch dankbar dafür sein, was wir haben. Die Menschen nehmen sich mehr Zeit für sich und ihre Familie, sie lernen ihre Heimat besser kennen. Wir müssen dankbar sein, dass wir in so einer schönen Region leben dürfen, gleich in der Natur sind und nicht jeden Morgen in eine volle U-Bahn müssen. Wir haben hier eine optimale Gesundheitsversorgung und sollten einfach lernen, etwas demütiger auf unser Leben zu schauen.“ Und für das kommende Jahr hofft Kienle darauf, „dass alles ein bisschen besser wird“. „Ich hoffe wieder auf viele persönliche Begegnungen, auf kulturelle Veranstaltungen und auf ein aktives Vereinsleben.“ (tg)