Peter Hornstein wehrt sich gegen Beleidigungen

Von Deutsche Presse-Agentur und Roland Losch

Für Millionen Besucher ist das Oktoberfest eine große Gaudi. Für Brauer, Wirte, Einzelhändler und Hotels ist es ein großes Geschäft. Mehr als 1,2 Milliarden Euro habe die Münchner Wirtschaft mit dem Oktoberfest vergangenes Jahr eingenommen, erklärt das Wirtschaftsreferat der bayerischen Landeshauptstadt. In diesem Jahr startet die große Sause am 21. September und endet am 6. Oktober.

