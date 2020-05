Peter Hagelstein vom TSV Reute: „Das überfordert auch die Trainer“

Für den TSV Reute e.V., mit mehr als 900 Mitgliedern stärkster Verein in Reute, ist die momentane Coronazeit eine große Herausforderung. In allen Bereichen der 29 verschiedenen Sportarten beziehungsweise -gruppen ist Stillstand eingetreten. Das umfangreiche Sportangebot, von A für Aerobic bis Z für Zumba, ist zurzeit stillgelegt.

Unsere 45 Trainer und 32 Übungsleiter in den verschiedenen Sportgruppen sind zur Untätigkeit gezwungen. Aber nicht nur sie, selbst die Kleinsten in der Gruppe „Turnen und Toben“ am Freitag, oder die Erwachsenen-Gymnastikgruppe „Gut in Form“ am Montag, wie auch die Senioren und Seniorinnen „Fit fürs Alter“ beziehungsweise „Fit und Gesund“ jeweils am Dienstag können nicht ihren gewohnten Sport nachgehen. Dabei ist es für den TSV in seinem Sportprogramm wichtig, das der Gesundheitssport in besonderer Weise entsprechend berücksichtigt wird.

Gesundheitsprävention wird wichtiger

Der Schwerpunkt des TSV Reute liegt zwar nach wie vor im Bereich Breitensport, die Gesundheitsprävention nimmt jedoch immer mehr Raum ein. Der neue Flyer ist bereits in Umlauf, auch die Homepage (www.tsv-reute.de) ist neu konzipiert und aktualisiert. Für ein unentgeltliches Probetraining sind die jeweiligen Trainings- beziehungsweise Übungszeiten sowohl im Vereinsflyer als auch auf der Homepage aufgeführt und können in Anspruch genommen werden. Bedingt durch die Auflagen bei Corona hat unsere Übungsleiterin Elke Übelhör, auf unserer Homepage, eine umfangreiche Filmreihe von Turnübungen eingestellt, die Jedermann/frau nachmachen kann. Weiter ist geplant mit dem Programm „Zoom“ Gymnastikstunden online anzubieten, um zu bestimmten Uhrzeiten live mit zu trainieren.

So ist auch unser Mannschaftssport von Corona betroffen, wie zum Beispiel unser Aushängeschild: Die Turnerinnen. Die C-offene-Mannschaft (14+ Jahre) des TSV Reute hat sich über das Gaufinale und schließlich über das Bezirksfinale qualifiziert. Hochmotiviert und in Top-Form ging die Mannschaft mit Lisa Hecht, Hannah Madlener, Samanta Marzec, Carolyn Ott, Selina Schönegg, Sofia Tzouranis, Sara Zell und Lena Zell an den Start. Und sie schafften es: am Ende war die Vize-Landesmeister erreicht. Oder unsere Tischtennisspieler, die für ihren Aufstieg in die Kreisliga C noch Spieler sucht. Selbst die TSV-Runners können zurzeit keine Trainingsrunden drehen. Auch das Ablegen des Sportabzeichens, das ansonsten in Abstimmung mit den Übungsleitern jederzeit möglich ist, kann derzeit nicht stattfinden.

Brunnenfestlauf ist gefährdet

Sogar der besondere jährliche Höhepunkt, der vom TSV veranstaltete Brunnenfestlauf ist gefährdet und noch völlig offen. Mit jeweils unterschielichlangen Laufstrecken liefern sich im Juli die Jüngsten „Bambini“ (500 Meter), über die jugendlichen Staffelläufer (1,5 Kilometer), den Nordic Walker bis zum „Jedermann-Hauptlauff“ (10 Kilometer) einen fairen Wettkampf.

Unter Berücksichtigung der zurzeit immer noch geltenden Hygiene- und Abstandsregeln, wie sie auch von der Sportgemeinschaft Bad Waldsee veröffentlich wurde, ist weder ein Indore- noch ein Outdoorsport möglich. Wie soll man Kontaktloses Training, Mindestabstand von 1,5 Meter innerhalb der Gruppe, Umkleide und Duschen nur einzeln betreten, schriftliche Dokumentation der Teilnehmenden und dann noch Reinigung und Desinfektion der gemeinsam genutzten Sport und Trainingsgeräte nach jeder Übungseinheit einhalten? Das hemmt nicht nur die Sportbegeisterung, sondern überfordert auch die Trainer und Übungsleiter.

Peter Hagelstein, Öffentlichkeitsarbeit des TSV Reute