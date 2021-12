Peter Fuchs schafft den Aufstieg in die höchste Enduroklasse

Die Enduro-Biker des Schneelaufvereins Ravensburg haben ein erfolgreiches Saisonfinale geschafft. Zunächst gab es am Gardasee gute Ergebnisse. Als Abschluss der Saison stand dann der Höhepunkt bevor: die deutsche Meisterschaft. Auch da waren die Ravensburger Peter Fuchs, Simon Häring und Bastian Schippers zufrieden mit ihren Resultaten. Fuchs darf sich in der kommenden Saison mit der absoluten Weltspitze messen.

Für die drei Enduro-Mountainbiker Peter Fuchs, Bastian Schippers und Simon Häring vom Schneelaufverein Ravensburg stand beim North Lake Enduro in Riva am Gardasee das vorletzte Enduro-Rennen der Saison an. Schippers kam in der Klasse Junior U19 auf den zweiten Platz. In der Klasse Elite Men wurde Fuchs Sechster, Häring kam auf Platz 24 ins Ziel.

Im mittelfränkischen Treuchtlingen folgte mit der deutschen Enduro-Meisterschaft der Höhepunkt des Jahres. Die deutsche Meisterschaft wurde laut Mitteilung der Ravensburger auf Sicht gefahren und als sogenanntes Blindrace ausgetragen. Bei einem Blindrace darf auf den Stages im Vorfeld nicht trainiert werden. In Treuchtlingen standen die besten deutschen Enduro-Fahrer am Start. Gefahren wurde über fünf Stages. Aus der Gesamtzeit aller Fahrten wurde das Gesamtresultat ermittelt. Die Transferstrecken dazwischen mussten per Muskelkraft innerhalb eines bestimmten Zeitlimits zurückgelegt werden.

Ravensburger hoffen auf Sponsoren

Für die konditionell starken drei Ravensburger waren die 27 Kilometer und 700 Höhenmeter Gesamtstrecke „locker zu bewältigen“, wie es in der Mitteilung heißt. Überraschungen gab es eher auf den unbekannten Stages, da Kurven, Absätze, Steinfelder und Steilabfahrten in hoher Geschwindigkeit wie aus dem Nichts unter den Stollen auftauchten. Die Jungs hatten ihre Mountainbikes und die Bremsen aber sehr gut im Griff. Alle drei Ravensburger kamen ohne Defekt und Sturz sicher ins Ziel.

Fuchs erreichte als jüngster Teilnehmer in der Klasse Elite Men den 23. Platz von 154 Startern. Häring kam auf Platz 92. Schippers durfte noch in der Klasse Junior U19 starten und belegte dort Platz 21 von 35 Startern. Deutscher Enduromeister wurde Christian Textor.

Durch seine erfolgreiche Saison qualifizierte sich Peter Fuchs für die Enduro World Series 2022 und wird sich im kommenden Jahr in der höchsten Enduroklasse mit den besten Fahrern weltweit messen. Momentan starteten die Sportler des Schneelaufvereins Ravensburg noch als Privatfahrer. Durch vermehrte Platzierungen in den Top Ten hoffen sie nun auf einige Sponsoren.