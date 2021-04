Personen nach Deutschland geschleust: Paar festgenommen

Schwäbisch Gmünd (an) - Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kempten hat die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart am Dienstag ein in Schwäbisch Gmünd wohnendes Schleuser-Duo festgenommen. Zeitgleich haben Beamte Wohnungen in Schwäbisch Gmünd, Esslingen und Eislingen/Fils durchsucht.

Den Festgenommen, eine 49-jährige türkische Staatsangehörige und ihr Lebensgefährte, ein 45-jähriger türkischer Staatsangehöriger, wird vorgeworfen, seit Mai 2018 in sieben Fällen insgesamt 19 Personen nach Deutschland und in andere Schengen-Staaten eingeschleust zu haben.

Die aufwendigen Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Kempten in Zusammenarbeit mit der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart seit August 2020. Das Duo steht im Verdacht, Preisverhandlungen geführt, Schleusungen organisiert und selbst unter anderen über den Grenztunnel Füssen durchgeführt zu haben.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen konnten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher stellen und zugleich die bestehenden Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten vollziehen.

Das Paar wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Kempten vorgeführt, welche über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheidet. Die Auswertung des Beweismaterials und die Ermittlungen dauern an.