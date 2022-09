Personalwechsel in der Umweltberatung des BUND

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Weingarten - Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und mit dem Herbstanfang steht beim BUND Ravensburg-Weingarten eine große Veränderung an. So verlässt der Umweltberater Manuel Schiffer nach fünf Jahren Tätigkeit beim BUND das Team und zieht aus familiären Gründen in eine andere Region. Manuel Schiffer, der zu Beginn vor allem die Öffentlichkeitsarbeit des BUND koordinierte, übernahm im Sommer 2019 die Umweltberatung vom langjährigen BUND Umweltberater Günter Tillinger.

Neben der Telefonberatung zu verschiedensten Umwelt- und Naturschutzthemen – wie zum Beispiel Wespen- und Hornissen, Luftqualität oder Abfall – gehörte auch die Umweltbildung zu Manuel Schiffers Tätigkeitsbereich. So leitete er unter anderem das Schulprojekt „Ökofairer Konsum“ zum Thema Müll und Konsum. Hier setzen sich Schüler*innen mit den Auswirkungen des eigenen Konsums und der Abfallproblematik auseinander, diskutieren Themen wie „Fairer Handel“ und „Unverpackt“. Ute auf der Brücken, Manuel Schiffers Nachfolgerin in der Umweltbildung und Umweltberatung, freut sich sehr auf die neue Herausforderung. Die Biologin hatte bereits 2020 für ein Jahr die Gelegenheit, als Elternzeitvertretung für den BUND tätig zu sein. „Mein erster Arbeitstag fühlte sich fast so an wie nach Hause kommen,“ sagt sie begeistert. Gleichzeitig bedauert sie das Ausscheiden von Manuel Schiffer aus dem Team. Das BUND-Team wünscht Manuel Schiffer alles Gute für seinen weiteren Lebensweg sowie einen guten Start in der neuen Heimat und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ute auf der Brücken.