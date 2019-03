Personalsorgen bei den Urspring-Mannschaften

Urspring (aw) - In der Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) bestreitet die U19 aus Urspring am Sonntag, 31. März, ihr erstes Spiel der ersten Play-down-Runde; zu Gast in Urspring ist die Chemnitz Academy. In der Jugendbasketball-Bundesliga (JBBL) beginnt die zweite Play-off-Runde, in der Ursprings U16 ebenfalls am Sonntag zu Gast bei Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners ist.

NBBL, Play-downs: Team Urspring – Chemnitz Academy (Sonntag, 15 Uhr, Junge-Halle). Wie in der vergangenen Saison kämpft die U19 in den Play-downs um den Verbleib in der Bundesliga, wie vor einem Jahr kommt der Gegner in der ersten Play-down-Runde aus Ostdeutschland. 2018 setzte sich Urspring in zwei Spielen der Best-of-3-Serie gegen die Rockets durch, nun hofft man, auch die Aufgabe Chemnitz vorzeitig zu lösen. Doch die Voraussetzungen für die Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis könnten besser sein, wichtige Spieler sind verletzt. Die Personalprobleme „sind nicht weniger geworden, eher mehr“, sagt Plendiskis. Franklyn Aunitz fehlt wegen Rückenbeschwerden schon seit einigen Wochen, vor wenigen Tagen verletzte sich im Training in Lucas Loth ein weiterer Spieler, der auch zum erweiterten Kader des Männer-Zweitligisten Ehingen Urspring gehört. Gleiches gilt für Dejan Puhali, dessen Einsatz gegen den Nachwuchs von Chemnitz fraglich ist. Wieder dabei ist dagegen Tim Martinez, der wegen einer Gehirnerschütterung hatte pausieren müssen. „Er ist aber noch nicht wieder in Top-Form“, so Plendiskis.

Ursprings U19-Trainer ist dennoch zuversichtlich. „Wir haben in der Hauptrunde auch Jahn München ohne Dejan Puhali, Lucas Loth und Kevin Strangmeyer geschlagen“, sagt Plendiskis. „Wir haben genug gute Jungs.“ Außerdem „glaube ich nicht, dass Jahn München schwächer ist als Chemnitz“. Wie Urspring ist die Chemnitz Academy der Nachwuchs eines ProA-Ligisten, auch von den Sachsen stehen die Top-Talente im Kader des Zweitliga-Männerteams – wie Bruno Albrecht, Leon Hoppe und Emmanuel Womala, doch deren Einsatzzeiten in der ProA sind deutlich kürzer als von Ursprings Kevin Strangmeyer bei den Steeples. Auf Albrecht, Hoppe und Womala liegt das Hauptaugenmerk des Teams Urspring im Play-down-Duell. „Diese drei Spieler müssen wir verteidigen“, sagt Trainer Plendiskis, der den Gegner in Videos analysiert hat. Was ihm auffiel: „Chemnitz spielt sehr viele Systeme.“ In der kurzen Vorbereitung habe man sich beim Gegner auf die „Hauptthemen“ konzentriert, ansonsten aber auf das eigene Spiel. „Wir werden uns auf unsere Sachen fokussieren.“

JBBL, Play-offs, 2. Runde: Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners – Team Urspring (Sonntag, 13 Uhr). „Für viele ist Frankfurt im Süden zusammen mit Bayern München und Ulm Favorit auf den Einzug ins Top Four“, sagt Urspring-Trainer Oliver Heptner. Die Hessen schlossen ihre Hauptrundengruppe mit nur einer Niederlage in zehn Spielen als souveräner Sieger ab und erledigten ihre erste Play-off-Serie gegen BBU Allgäu Memmingen in zwei Spielen. Frankfurt ist allerdings die einzige Mannschaft, das sich in der ersten Play-off-Runde gegen eine Mannschaft aus der Hauptrundengruppe 4, in der auch Urspring spielte, durchgesetzt hat. Heptners Team behielt gegen Bonn/Rhöndorf ebenfalls in zwei Spielen die Oberhand. Der Nachwuchs des Männer-Bundesligisten aus Hessen ist aus Sicht des Urspring-Trainers jedoch eine ungleich schwierigere Aufgabe. „Frankfurt ist ein anderes Kaliber als Bonn.“

Die jungen Skyliners sind auch vom Charakter ein anderes Team als Bonn/Rhöndorf. „Sie spielen sehr amerikanisch, ohne klassische Spielsysteme, dafür aber viel über das Eins-gegen-Eins“, sagt Heptner. „Defensiv ist Frankfurt aggressiver als Bonn, darauf müssen wir uns einstellen.“ Ein ausgeglichenes Team hat der Urspring-Trainer im Videostudium ausgemacht („Frankfurt hat zwölf Spieler, die eine gute Daseinsberechtigung in der JBBL haben“), aus dem ein Duo herausragt: der athletische Flügelspieler Amir Dorn (erzielt im Schnitt fast 20 Punkte pro Spiel) und Point Guard Alessio Santagati. „Diese zwei müssen wir in den Griff bekommen.“ Die Aufgabe dürfte in erster Linie Louis Roth und Jonathan Diederich zufallen, die schon gegen Bonn/Rhöndorf die zwei Besten des Gegners gut verteidigten. Allerdings ist Trainer Heptner nicht frei von Personalsorgen: Sein Topscorer Daniel Helterhoff setzte wegen einer Kapselreizung in der Schulter bis Freitag mit dem Training aus, Maximilian Langenfeld war krankheitsbedingt außer Gefecht. Ohne die beiden werde es schwierig, so Heptner, dessen Mannschaft in der Best-of-3-Serie ein Auswärtsspiel gewinnen muss, um die Serie für sich zu entscheiden.