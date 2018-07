Perlen, Pelze, Nieten: Die neuen winterlichen Accessoires

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Ohne Pelz- oder Fellbesatz geht in diesem Winter nichts, ob an Schuhen, Taschen oder Mänteln. Künstlich oder echt - flauschig muss es der haben, der in der kalten Jahreszeit angesagt sein will. So werden die neuen Hingucker-Details getragen.

Das Motto lautet: klotzen - nicht kleckern. Da werden selbst Strümpfe prominent in Szene gesetzt - mal uni, mal mit Zopfmuster, mal in knalligem Rot zu den sonst eher gedeckten Winterfarben oder in der klassischen Karovariante. Weiterhin setzen Gürtel, die die Taille betonen, Akzente, und auch Perlen in jeglicher Ausführung als Ketten, Armbänder, Ohrgehängsel sowie mehrfach übereinander getragene Ringe dürfen nicht fehlen.

„Im Winter machen die kleinen Details den großen Unterschied“, sagt die Einkaufsberaterin Silke Gerloff aus Frankfurt. Und der Trendexperte der Messe Offenbach, Martin Wuttke, ergänzt: „Bei allen Naturtönen und gedeckten Farben des Winters setzen einige wenige Knallfarben wie Rot, ein dunkles Violett, Pink oder ein Yves-Klein-Blau gezielt eingesetzt ein klares Zeichen gegen die Tristesse der Jahreszeit.“

Da ist zu allererst der Pelz: „Es gibt kaum ein Kleidungsstück, das ohne auskommt“, hat Andreas Rose, Personal Shopper in Frankfurt, beobachtet. Auch Schuhe und Taschen sind flauschig besetzt. Für ganz Mutige gibt es sogar Haarreifen oder Turbane aus Pelz. Wer es etwas dezenter mag, wählt Pelzmanschetten oder Pelzschals. Ein Blick in Omas Kleiderschrank kann da das passende Accessoire hervorbringen.

Was sich schon im Sommer angekündigt hat, setzt sich auch im Winter als wichtiges Detail durch: die Schleifen. Entweder direkt als feste Verzierung an Pulli, Bluse, Shirt oder Jacke oder ganz lässig mit einem Band großzügig geknotet als Gürtel.

Gürtel gehören im Winter sowieso zum festen Bestandteil der Garderobe: Die sind zum einen schmal und extra lang und bändigen - eng um die Taille getragen - die Weite der üppigen Oberteile, die zu schmalen bis super engen Hosen und Röcken getragen werden. Zum anderen haben die Designer extra breite Modelle in den Kollektionen. „Zehn Zentimeter breit sollten sie schon sein und dann gerne über einen Blazer oder sogar einer Outdoor-Jacke getragen werden“, erklärt Gerloff. Bei den Materialien ist alles erlaubt: Zum 80er Jahre-Look passen glänzende Materialien wie Lurex, aber auch Nieten kommen wieder ganz groß raus - nicht nur auf den Gürteln.

„Es gibt in diesem Jahr keine It-Bag, aber wenn es einen großen Trend gibt, dann sind es Nietentaschen“, sagt Wuttke. Dazu dürfen es dann auch wuchtige Karabinerhaken und Verschlüsse sein. Ansonsten ist die Taschenmode vielseitig wie nie. Vier Trendrichtungen hat Wuttke ausgemacht und ihnen für die Lederwarenmesse klangvolle Namen gegeben.

„Ein Hauptthema lautet 'Country Drifters', also rustikale Taschen mit sehr authentischen, teils auch gebrochenen Leder- und Farbstrukturen, gebürsteten Oberflächen.“ Dabei ergänzen Denim und Canvas das Leder und Fell. Die Formen sind von den klassischen „Mailman“-Taschen inspiriert - also kompakt, fast eckig.

„Twisted Nobility“ lautet ein weiterer Trend - der Glanz, Glamour und vor allem rockige Elemente mit vielen Nieten vereint. Das Leder darf bei dem Look ebenfalls gebraucht aussehen. „Into the Pure“-Modelle sind von den 40er und 50er Jahren inspiriert und den langlebigen Klassikern. Die Modelle sind entweder großformatig und funktional oder extrem kleinformatig.

Überhaupt sind Miniaturtaschen der absolut neue Trend - und das in geometrischen Formen und dem Trendthema „Hyper Reality“. „Die jungen Mädchen und Frauen haben entdeckt, dass sie eben nicht viel mehr als ihr Handy brauchen, wenn sie unterwegs sind“, erklärt Wuttke.

Was in den vergangenen Saisons die Armreifen waren, sind im Winter Ringe. „Da werden gleich mehrere übereinander getragen und dann auch gerne Modeschmuck“, sagt Gerloff. Vorausgesetzt die Finger sind lang genug. Beim Schmuck dürfen es aber auch ganz klassische Perlen sein - dann aber bitte übergroß und wild durcheinander gewürfelt. „Manche Ketten sehen aus wie im Bastelladen zusammengestellt mit Holzstücken, Federn, Bändern und Kugeln“, sagt Rose. Andere Modelle sehen aus wie viele lange Fäden, die sich an Hals und Dekolleté schmiegen.

Und dann sind da noch Strümpfe, Stulpen und Overknees, die zum einen die vielfältige Schuhmode in Szene setzen und natürlich das Bein bedecken. „Die Röcke sind ultrakurz, deswegen trägt man, vor allem wenn's kalt ist, Overknees dazu“, sagt Gerloff. Zu den immer noch angesagten Ankle-Boots passen Stulpen oder grobe Socken, die über den Schaft geschoppt werden. Und für den Schulmädchen-Look dürfen es auch weiter Kniestrümpfe sein. Fest steht, dass im kommenden Winter mit den Accessoires die modischen Akzente gesetzt werden.