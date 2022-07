Per Speed-Dating zum Traumberuf

Friedrichshafen (sz) - Wohin der Weg nach der neunten Klasse an der Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth führt, wissen noch die wenigsten Schüler. Bei einem Aktionstag bot sich den Schülern die Möglichkeit, sich über Unternehmen in der Region, Ausbildungsberufe und duale Studiengängen zu informieren. Organisiert wurde der Tag von Monika Martin vom Bildungsträger BBQ und den Berufsorientierungslehrerinnen Sandra-Karola Maier und Raphaela Walter.

Zum ersten Mal fand der Aktionstag mit insgesamt elf Unternehmen an der Schule statt. Rolls-Royce Power Systems, Zeppelin Systems, ZF Friedrichshafen, Landratsamt Bodenseekreis, Stadtwerk am See, IFM, Airbus, Bundespolizei, Alois Müller, Lidl und die Bundesagentur für Arbeit präsentierten sich und gaben Einblicke in ihre jeweiligen Ausbildungsberufe.

„Dass Lidl so cool ist, hätte ich mir nicht gedacht. Die Ausbilderin hat mich überzeugt. Wenn ich eine Ausbildung bei Lidl mache, habe ich eine Möglichkeit Marktleiterin zu werden. Das finde ich klasse.“, so Schülerin Lena Reiner.

Praktische Einblicke in Berufsbilder und Ausbildungsberufe sind für die Berufsorientierung von Jugendlichen von großer Bedeutung, schreibt die Schule. Dabei unterstützen Schulen und Wirtschaft junge Erwachsene beim Übergang ins Berufsleben auf vielfältige Art und Weise. Dabei sollte allen Beteiligten ihre jeweilige Zielsetzung und die der anderen bewusst sein – sowohl Unternehmen als auch Schülerinnen und Schüler können im Austausch auf sich aufmerksam machen. Das ist gerade dann interessant, wenn Jugendliche und Unternehmen gemeinsame Interessen entdecken können. So ist der Weg für ein Zusammenkommen zu einem späteren Zeitpunkt (Ausbildung, Studium, Beruf) bereits geebnet.

Mit motivierenden Worten begrüßte Schulleiterin Sabine Schuler-Seckinger in der Turnhalle der Schule alle 120 Neuntklässler sowie Vertreter der beteiligten Unternehmen und Institutionen. Und Monika Martin (BBQ) ergänzte: „Eine einmalige Chance bietet sich den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern. Fragt bei den Unternehmen nach, wie eure Chancen sind, um eine Stelle zu erhalten.“

Im Vorfeld konnten sich die jungen Menschen von den beteiligten Unternehmen und Institutionen sich für drei Unternehmen entscheiden. In drei Runden mit jeweils 30 Minuten hatten die Schülerinnen und Schüler in einer Gruppe von maximal zehn Personen die Zeit sich gegenseitig vorzustellen, kennenzulernen und voneinander zu überzeugen. In der vierten und abschließenden Runde schauten sich die Schülerinnen und Schüler alle anderen Unternehmen an.

In sogenannten Speed-Dating Runden stellten sich Ausbildungsverantwortliche mit Auszubildenden vor und erläuterten, was sie an dem Berufsfeld, dem Unternehmen oder dem Ausbildungsberuf erwartet, was die Ausbildungsinhalte sind und welche Kompetenzen benötigt werden. Manche Schüler wissen auch schon, welchen Beruf sie später einmal lernen wollen: „Ich möchte Mechatronikerin werden und nutze heute die Zeit so viel wie möglich über den Beruf und über die Voraussetzungen für die Bewerbungen zu erfahren“, so Beatriz Guerreiro Lopes Martins.

Eines ist sicher: Der Aktionstag geht nächstes Schuljahr in die zweite Runde. Alle Unternehmen sind wieder mit am Bord und weitere Firmen meldeten Interesse schon an.