Die Arbeiten am neuen Penny-Discounter in Stimpfach stehen kurz vor dem Abschluss. Der Supermarkt wird seine Pforten für die Kundschaft ab Donnerstag, 7. Juni, öffnen. Was in dem neuen Supermarkt fehlen wird, ist allerdings der fest eingeplante Backshop. Eigentlich sollte der Eggenroter Meisterbäcker in den Stimpfacher Einkaufsmarkt mit einziehen. Aber der hat vor kurzem bekanntlich Insolvenz angemeldet.

Der plötzliche Wegfall des fest eingeplanten Backshops ist nur eines von vielen Hindernissen, die von der Planung des Stimpfacher Penny-Marktes bis hin zur Realisierung gemeistert werden mussten. Schon die Standortsuche hatte sich schwierig gestaltet und mehrere Jahre in Anspruch genommen.

Bäcker-Insolvenz hat Penny „kalt erwischt“

Schließlich ergab sich die Chance, das Projekt am Ortsausgang von Randenweiler an der B 290 auf dem früheren Areal der Firma MSB zu verwirklichen. Um das rund 5200 Quadratmeter große Grundstück baureif zu machen, musste die Gemeinde jedoch gut 200 000 Euro in die Hand nehmen.

„Kalt erwischt“ wurde die Penny-Markt GmbH von der Insolvenz der Eggenroter Meisterbäckerei, wie Uli Baka, Gebietsleiter Expansion bei Penny-Markt, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Die Fläche, die die Eggenroter Meisterbäckerei in dem Markt belegen sollte, bleibt deshalb vorerst frei. Ein neuer Mieter wird gesucht.

Laut Gebietsleiter Baka ist es auch denkbar, dass statt eines Bäckers ein Metzger den freien Platz belegen wird. Bisher haben sich aber die Pläne zerschlagen, einen Fleischer in den Supermarkt zu integrieren. Trotz intensiver Suche und vieler Gespräche wurde kein Metzger gefunden, der zum Start in den Markt einziehen wollte. Unter anderem war bei der Hohenberger Metzgerei Feichtenbeiner angefragt worden, die im vergangenen Sommer Insolvenz anmelden musste. Insofern war das Aus für den Eggenroter Bäcker so etwas wie ein Déjà-vu für Penny.

Dennoch werde der Markt seine Tore am 7. Juni öffnen, sagt Baka. Das Transparent an der Baustelle nennt noch den 1. Juni als Eröffnungstag. Dabei handelt es sich laut Uli Baka um einen „Druckfehler“, der schnellstmöglich geändert werden soll. Der Markt wird über eine Verkaufsfläche von 780 Quadratmetern verfügen. Zehn Beschäftigte werden hier arbeiten. Für die Kunden gibt es 64 Park- und 17 Radabstellplätze.