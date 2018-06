Penetrante Anrufe zermürben 64-Jährigen

Über mehrere Monate hinweg hat ein 64-jähriger Mann immer wieder Anrufe erhalten, in denen er angemahnt wurde, eine offene Rechnung zu begleichen. Aus einem kostenpflichtigen Gewinnspiel habe er die hierfür fällige Summe noch nicht bezahlt. Nachdem er sich zunächst geweigert hatte, der Forderung nachzukommen, drohte ihm der Anrufer damit, ihn vor Gericht zu bringen. Schließlich rief ihn ein Mann an, der sich als Beschäftigter der Verbraucherzentale Düsseldorf vorstellte und ihm ankündigte, ihm die Forderung nochmals zuzustellen. Sobald er per Nachnahme bezahlt habe, sei die Sache für ihn endgültig erledigt. Zermürbt von den vielen Anrufen bezahlte er schließlich beim Erhalt des Briefes eine Forderung von 159,95 Euro per Nachnahme.

Wie sich später herausstellte, hatte er mit der Unterschrift einen Kaufauftrag erteilt; ausgerechnet einen Anrufblocker hatte er sich bei den Telefonbelästigern bestellt.