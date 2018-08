Bad Waldsee (sz) - Eine schwer verletzte Person hat ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße kurz nach der Fußgängerampel am Kirchweg gefordert. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 84-Jähriger mit einem Pedelec von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln, stürzte beim Überfahren des Bordsteins und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.