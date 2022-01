Pedelec-Fahrerin wird leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Pedelec-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt, hat sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Schießstattweg / Zeppelinstraße ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 28 Jahre alter Toyota-Lenker auf die Kreuzung und übersah die Vorfahrtsberechtigte dabei. Die junge Frau wurde infolge der Kollision mit dem Wagen zu Boden gestoßen und zog sich Prellungen zu. Am Auto entstand rund 1000 Euro Sachschaden, am Pedelec wird dieser auf mehrere Hundert Euro geschätzt.