Pedelec-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Bei Unfällen am Wochenende in Kirchdorf an der Iller und am Dienstag in Ulm erlitten zwei Fahrende teilweise schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilt.

In Kirchdorf an der Iller missachtete bereits am Samstagmittag ein Mann mit seinem Pedelec „Rechts vor Links“. Laut Angaben der Polizei war der 75-Jährige gegen 13.15 Uhr in der Hauptstraße in Richtung Liebherrstraße unterwegs. An der Kreuzung Schillerstraße/ Mörikestraße missachtete der Mann die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW-Fahrers. Dieser fuhr in der Mörikestraße. Die Fahrzeuge stießen zusammen, worauf der Senior zu Boden stürzte. Dabei erlitt er Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Am Dienstag stürzte eine 59-Jährige mit ihrem E-Bike in Ulm. Die Pedelec-Fahrerin war gegen 19.30 Uhr in der Magirusstraße unterwegs. Sie geriet mit dem Vorderrad in das Industriegleis und stürzte zu Boden. Ein Krankenwagen brachte die Frau mit schweren Verletzungen in eine Klinik.