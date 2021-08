Pedale verwechselt: 10 000 Euro Schaden

Schechingen (an) - Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der Kreisstraße 3260 bei Haghof ist ein Sachschaden von rund 10 000 Euro entstanden. Eine Autofahrerin hatte an ihrem Wagen Gas- und Bremspedal durcheinandergebracht.

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 10 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag ereignete. Mit ihrem Pkw Seat befuhr eine 73-Jährige gegen 10.30 Uhr einen abschüssigen Feldweg in Richtung der Kreisstraße 3260 bei Haghof. Vermutlich verwechselte die Frau hierbei das Gas- mit dem Bremspedal, weshalb sie an der Einmündung nicht anhalten konnte. Die 73-Jährige zog ihren Pkw deshalb nach links und fuhr über eine umzäunte Wiese bergab, wo das Fahrzeug gegen ein Buswartehäuschen prallte.

Dieses wurde durch den Aufprall total zerstört. Die Unfallverursacherin wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.