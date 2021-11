PCR-Test positiv: Vorarlberg meldet ersten Omikron-Verdachtsfall

Das österreichische Bundesland Vorarlberg meldet einen ersten Omikron-Verdachtsfall. Nach dem ersten positiven Antigen-Testergebnis wurde jetzt durch ein Ergebnis des PCR-Tests bestätigt.

Die Probe wurde an die österreichische Behörde AGES in Wien zur Sequenzierung weitergeleitet, um festzustellen, um welche Mutation es sich handelt. Die Landesregierung erneuert ihren Appell an Reiserückkehrende aus dem südlichen Afrika: Wer sich in den vergangenen zehn Tagen in dieser Region aufgehalten hat, wird gebeten, unter 01/2675032 die neu eingerichtete Hotline der AGES anzurufen.