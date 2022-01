Neues Corona-Medikament „Paxlovid“: Wirkung, Nebenwirkung, Zielgruppe - alle Infos

Mit Molnupiravir gibt es in Deutschland bereits ein Medikament gegen schwere Verläufe einer Corona-Infektion. Seit dem 3. Januar ist es durch eine Sonderzulassung in Apotheken erhältlich. Jetzt ist der Weg frei für ein weiteres Mittel: Die Europäische Arzneimittelbehörde (kurz: EMA) hat am Donnerstag grünes Licht für Paxlovid gegeben.

In den USA ist Paxlovid seit Ende des vergangenen Jahres bereits per Notzulassung erhältlich. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte Ende Dezember angekündigt, dass Deutschland bereits eine Million Packungen des Medikaments bestellt habe. Nach der Zulassung soll es mit Rezept in Apotheken erhältlich sein.

Doch was kann das Medikament? Und was kann es nicht? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Was ist Paxlovid?

Entwickelt hat das Medikament der US-amerikanische Pharmakonzern Pfizer. Das Unternehmen ist in der Corona-Forschung schon lange aktiv und hat zusammen mit dem deutschen Unternehmen Biontech auch einen Corona-Impfstoff entwickelt.

Bei Paxlovid handelt sich um Tabletten, die zu Hause eingenommen werden können. Das Medikament soll einen schweren Krankheitsverlauf bei Hochrisikopatienten verhindern.

Wie wirkt es?

Hier spielt der Wirkstoff Nirmatelvir eine Rolle, der ein Virus-Protein hemmt. So soll die Vermehrung des Virus gestoppt werden.

Damit das möglich ist, muss Paxlovid allerdings sehr früh nach einer Infektion eingenommen werden. Es sollte spätestens fünf Tage nach den ersten Symptomen zum ersten Mal eingenommen werden, damit eine Ausbreitung des Virus verhindert werden kann.

Nach Angaben des Herstellers müssen Patienten fünf Tage in Folge zweimal täglich drei Tabletten einnehmen. Dann kann Paxlovid laut Pfizer zu 90 Prozent einen schweren Krankheitsverlauf verhindern. Molnupiravir verhindert nur in 30 Prozent Krankenhauseinweisung oder tödlichen Krankheitsverlauf.

Für wen ist Paxlovid gedacht?

Das Medikament richtet sich vor allem an ungeimpfte Risikopatienten ab 12 Jahren. Allerdings kann es nur wirken, wenn die Infektion früh erkannt wurde und der Patient nur milde bis mittlere Symptome aufweist.

Für wen ist Paxlovid nicht gedacht?

Die Europäische Arzneimittelbehörde (kurz: EMA) empfiehlt die Tabletten nicht für Patienten mit schweren Nieren- und Leberfunktionsstörungen. Auch wer bereits bestimmte andere Medikamente nimmt, sollte Paxlovid nicht einnehmen. Schwangeren empfiehlt die EMA die Tabletten ebenfalls nicht.

Welche Nachteile hat das Medikament?

Nachteile entstehen durch die Neben- und Wechselwirkungen. Dazu gehören Durchfall, Bluthochdruck und Muskelschmerzen. Außerdem kann das Medikament den Geschmackssinn beeinträchtigen. Ärzte müssen deshalb genau abwägen, für wen Paxlovid geeignet ist, und für wen nicht.

Ein weiterer Nachteil ist, dass es nur ganz zu Beginn einer Infektion mit dem Corona-Virus wirkt. So besteht nur ein relativ geringes Zeitfenster.

Schützt es gegen Omikron?

Wie Molnupiravir schützt auch Paxlovid vor der Omikron-Variante. Zwar wurden beide Produkte entwickelt, bevor die neue Virus-Variante entstand. Doch Laborstudien belegen mittlerweile, dass die beiden Medikamente auch bei Omikron wirken.

Wann ist Paxlovid in Deutschland erhältlich?

Noch muss die EU-Kommission der Zulassung zustimmen. Das gilt allerdings als Formsache. In Deutschland ist geplant, dass das Medikament auf Rezept in Apotheken erhältlich ist. Wann genau das sein wird, ist allerdings noch unklar.

Ersetzt Paxlovid die Impfung?

Paxlovid schützt in vielen Fällen vor einem schweren Verlauf der Krankheit. Experten betonen jedoch, dass es eine Impfung nicht ersetzt. Denn im Gegensatz zu dem Medikament kann eine Impfung eine Infektion verhindern. Zudem verringert sie die Chance, das Virus an andere zu übertragen.

Mit dem Medikament kann lediglich auf eine Infektion reagiert werden. Dazu kommen die Nebenwirkungen des Medikaments. Deshalb müssen Ärzte individuell entscheiden, wem sie das Medikament verschreiben.