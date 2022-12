Pauli Zahntechnik ehrt langjährige Mitarbeiter

Im Rahmen der Jahresabschlussfeier hat die Firma Pauli Zahntechnik in Mühlheim wieder langjährigen Mitarbeitern für ihre Treue gedankt. Für 35 Jahre wurde Christine Pfindel von Hans-Werner Pauli geehrt. Christine Pfindel trat 1987 als erste Auszubildene in das Unternehmen ein und ist seither als Zahntechnikerin beschäftigt. Auf 20 Jahre Betriebszugehörigkeit darf Anja Rieger zurückblicken. Auch ihr Weg als Zahntechnikerin begann bei Pauli Zahntechnik mit der zugehörigen Ausbildung. Jeweils zehn Jahre im Betrieb sind Gerlinde Gimbel und Horst Schöck, die zuverlässig für die pünktliche Auslieferung der zahntechnischen Arbeiten sorgen, heißt es in der Mitteilung.